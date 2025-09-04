Miguel Soler, entrenador del Porreres: «Pido que luchemos y corramos más que el resto»

El pasado 22 de junio siempre será un día histórico para el modesto Porreres, que eliminó al Atlético Monzón aragonés y logró un meritorio ascenso a la cuarta categoría del balompié nacional, la Segunda RFEF. Ahora llega el momento de la verdad tras las celebraciones, vacaciones y una dura pretemporada en Ses Forques. El objetivo no es otro que la permanencia y disfrutar de la gran experiencia de militar en esta división, pero algunos no descartan que siga la fiesta y que el conjunto porrerenc pueda volver a ser protagonista de otra hazaña.

Al frente de la plantilla seguirá estando el artífice de todo este sueño, el entrenador Miguel Soler, que continúa con la misma ilusión que cuando llegó a un club que para él es muy especial, ya que es el equipo de su pueblo.

«El inicio para ser perfecto hubiera tenido que ser en casa ante el mismo rival, pero el calendario lo quiso así»

El domingo empieza la temporada. Y lo hace en un campo que impone, el Johan Cruyff, y ante un rival de empaque, el Barcelona B. «Pensando que hace dos años estábamos en la Regional Preferente, jugar ahora en el estadio Johan Cruyff contra el Barça B es un auténtica ilusión. Esto es muy grande, y con el equipo de mi pueblo», señala Soler, que añade: «El inicio para ser perfecto hubiera tenido que ser en casa ante el mismo rival, pero el calendario lo quiso así. No será un adversario fácil, pero acudimos con mucha ilusión. Como en todos los partidos tendremos que ir a competir, a sacar puntos».

Este preparador, que destaca por su incansable trabajo, manifestó que están satisfechos con la plantilla que se ha podido conformar a pesar de las dificultades que siempre hay, como estar en una isla y las económicas. «Estamos contentos con el equipo que hemos podido hacer, porque empezamos con unas valoraciones al estar supeditados a un presupuesto. Después hemos podido ampliar más. La verdad es que el pueblo se ha volcado en socios y en patrocinadores para darnos más herramientas, ya que al final el dinero es muy importante. Por ejemplo, tenemos dos casas para albergar futbolistas peninsulares. Hemos traído a nueve jugadores de fuera de Balears, que esperemos que nos aporten la experiencia», dice.

Al respecto, Soler recalca: «No son los mejores jugadores de esta categoría, pero tienen mucha experiencia, ilusión y, sobre todo, tienen muchas ganas, que eso yo lo valoro mucho. Hemos buscado a gente joven de 25 a 28 años con ganas, más los jugadores buenos de aquí que hemos podido conseguir. Creo que tenemos una amplia y buena plantilla y, lo importante, con muchas ganas de hacerlo bien».

Miguel Soler posa en Ses Forques junto a la plantilla del Porreres / J. Vallés

Competir siempre

Son muchos los que creen que el Porreres, a pesar de la enorme dificultad de la categoría, puede volver a protagonizar una sorpresa y ser un equipo revelación. «A ver, esperemos que sí. Nosotros siempre hemos competido. No sé si soy buen o mal entrenador, pero mis equipos siempre compiten, y eso es lo que queremos. Dar guerra y conseguir resultados. Esperamos que las victorias lleguen y podamos conseguir el objetivo, que no será nada fácil».

«Es una categoría muy física que no permite errores, porque al final de 18 equipos bajan cinco y uno promociona»

La plantilla ha sido remodelada, aunque queda el bloque de la pasada temporada, que fue histórica ya que además del ascenso a lo largo de toda la campaña el equipo estuvo entre los cuatro primeros. «Esto es lo malo que tiene el subir de categoría ya que hay muchos jugadores que a ellos y a nosotros nos gustaría que siguieran, pero tienes que tomar decisiones para lograr el objetivo. Hemos renovado el máximo. Estamos entre diez y trece jugadores del año pasado, todo lo demás son nuevas incorporaciones. Esto no significa que los que había no pudiesen jugar, pero buscas gente que tenga experiencia en la categoría y es evidente que si no has jugado no la puedes tener. Pero siempre se tiende a fichar a futbolistas pensando que te van a ayudar. Nos hubiese gustado quedarnos con más, pero en el fútbol a veces te toca elegir. Estamos contentos de que haya un núcleo grande de gente de la pasada campaña que sigue», valora el entrenador del Porreres.

En cuanto a cómo ve la categoría, Soler lo tiene claro. «Lo único que me preocupa es la inexperiencia. El primer año que entré en Tercera estuve seis meses; aprendí mucho, pero no me fue bien. Al segundo año ya sabía lo que necesitaba. Espero una categoría muy difícil para ganar, en la que los partidos se deciden por detalles, que tienes que defender muy bien y que la portería a cero en un equipo como el nuestro es vital». «Hemos profesionalizado el entrenamiento para que los jugadores estén más fuertes. Es una categoría muy física que no permite errores, porque al final de 18 equipos bajan cinco y uno promociona; y otros cuatro de arriba promocionan, por lo que el grupo de enmedio, que allí es donde nos gustaría estar, será muy complicado. Veremos cómo es la categoría, iremos aprendiendo a marchas forzadas para estar y atarnos a este nuevo escenario lo antes posible», explica.

«Pido que luchemos y corramos más que el resto»

Por último, Miquel Soler señala las claves para lograr la permanencia: «Para un equipo como el Porreres que tiene todas las de perder para descender tiene que ser un grupo humano muy grande y fuerte, que es lo que hicimos el año pasado. Y en los últimos años de los ascensos, eso es clave. Pido que luchemos y corramos más que el resto, que en nuestra casa sea muy difícil ganarnos y seamos fuertes como el Andratx, que ha basado la permanencia en su feudo».

Ser fuertes en casa

«Nosotros queremos hacer lo mismo. Y en campo ajeno salir sin ningún miedo a ningún equipo e intentando competir y peleando todos los puntos. Al final, puedes hacer una previsión de con este sacaré tres puntos, con este no, pero esto no lo puedes hacer con un equipo como el nuestro porque no sabes los partidos que crees que vas a ganar e igual te ganan. Hay que estar en todos los encuentros a muerte desde el principio», asegura. «Repito, la clave está en ser fuerte en casa, que seamos un conjunto que encaje pocos goles y que compita muy bien en todos los terrenos. Con esta predisposición hemos enfocado el trabajo y en esa línea», concluye.