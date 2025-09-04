Lucía Corrales, presentada con el London City: "Tengo muchas ganas de empezar"

Lucía Corrales sonríe. Este jueves ha sido presentada como nueva futbolista del London City Lionesses después de que pagara su cláusula de rescisión de 500.000 euros al Barcelona. La jugadora inquera llevará el dorsal siete en su aventura inglesa: "Quiero adaptarme lo mejor y lo más rápido posible, conocer a todas mis compañeras y crear un buen grupo, y lo mismo con el cuerpo técnico", asegura.

El año pasado jugó cedida en el Sevilla, después de varios años en las categorías inferiores del conjunto culé y se reencontrará con varias caras conocidas. "Tengo muchas ganas de conocer a todas las jugadoras, a todas mis compañeras, pero especialmente a Jana [Fernández] y María Pérez, ya que he compartido vestuario con ellas antes y estoy muy emocionada por volver a estar con ella", señala.

Sobre la decisión de fichar por esta entidad, asegura que ve mucho futuro en él: "Elegí el London City porque creo que es un club en el que se está desarrollando un proyecto muy bueno, y tengo muchas ganas de ver cómo se hacen las cosas aquí y de empezar".

Lucía Corrales, que juega de lateral izquierda, es una de las grandes talentos del fútbol español. La inquera debutó en el primer equipo del Barcelona durante la temporada 2022-23, jugando tanto en la liga nacional como en la Liga de Campeones Femenina de la UEFA.

En el ámbito internacional, Corrales ayudó a España a ganar la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2022, a quedar subcampeona en el Campeonato Femenino Sub-17 de la UEFA 2022 y, más tarde, desempeñó un papel clave en la victoria de su selección en el Campeonato Femenino Sub-19 de la UEFA 2023. Su éxito en las categorías inferiores le llevó a debutar con la selección absoluta contra Bélgica en marzo de 2025. Con diecinueve años, tiene un gran futuro por delante.