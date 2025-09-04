MotoGP
Horario y dónde ver el GP de Cataluña de MotoGP 2025
Fechas, horarios, dónde ver en directo por televisión y cómo seguir en vivo online el GP de Cataluña en Montmeló de Moto3, Moto2 y MotoGP
Irene Lao Puertas
Tras completar el fin de semana en el novedoso trazado de Balaton Park, el paddock de MotoGP llega al clásico circuito de Montmeló. La última vez que el campeonato pasó por el 'Circuit de Barcelona-Catalunya' fue para celebrar el GP Solidario para cerrar la temporada 2024. El trazado catalán sin duda traerá buenos recuerdos a Jorge Martín, circuito en el que consiguió cerrar su primera corona en la categoría reina.
El dominio en MotoGP
A falta de 8 rondas por delante llegan como líderes del campeonato: Marc Márquez, Manuel González y José Antonio Rueda en sus respectivas categorías. Sin duda, el liderato más consolidado de este curso es el del '93', quien ya cuenta con 175 puntos de ventaja frente a Álex Márquez. El tercer clasificado en la general del campeonato es para 'Pecco' Bagnaia, pero el italiano cuenta con 227 puntos menos.
Márquez ya se hizo en Balaton Park con el séptimo doblete consecutivo y buscará el octavo en el Gran Premio de casa. Aunque Montmeló sea especial para el líder del campeonato, se presenta como un fin de semana un poco más complicado de lo habitual. El propio Marc afirmó que el circuito catalán no era de sus favoritos, pero esta temporada ha conseguido ser rápido en trazados donde ni él mismo lo imaginaba.
En el caso de que Marc consiga el doblete en Montmeló tendrá el primer intento para cerrar su novena corona durante el Gran Premio de San Marino la próxima semana.
González mantiene el liderato en Moto2
El circuito de Balaton Park estuvo lleno de sorpresas para las tres categorías y la victoria en Moto2 fue para el 'rookie' David Alonso. El podio en Hungría lo completaron Diogo Moreira y Manuel González, el líder de la categoría intermedia.
El liderato sigue en manos de 'Manu' González con 25 puntos de ventaja sobre Arón Canet. El tercer puesto es para Diogo Moreira con 31 puntos menos que el líder. Mientras que todo apunta a que González y Canet permanecerán en Moto2 para 2026, el futuro de Moreira suena para MotoGP junto a Honda.
El firme liderado de Rueda en Moto3
Máximo Quiles impuso su propio ritmo y acabó alzándose con el triunfo en Balaton Park tras una ajustada pelea con el resto de la parrilla de Moto3. Aunque Quiles se hizo con la última victoria, el liderato de la clasificación general sigue en manos de José Antonio Rueda con 69 puntos sobre Ángel Piqueras. La tercera posición es para Quiles a 86 puntos del primer clasificado.
MotoE
Tal y como han aparecido en las dos últimas ronda, el mundial de MotoE llegará al 'Circuit de Barcelona-Catalunya' para completar dos carreras más durante la jornada del sábado. El dominio en Balaton Park fue para Casadei, los dos triunfos en Hungría le otorgaron la primera posición en la clasificación general del campeonato.
Horarios GP de Cataluña de 2025
Viernes 5 de septiembre:
MotoE | FP: 08:30 horas
Moto3 | FP1: 09:00 horas
Moto2 | FP1: 09:50 horas
MotoGP | FP1: 10:45 horas
MotoE | Practice: 12:35 horas
Moto3 | Practice: 13:15 horas
Moto2 | Practice: 14:05 horas
MotoGP | Practice: 15:00 horas
MotoE | Q1: 16:20 horas
MotoE | Q2: 16:40 horas
Sábado 6 de septiembre:
Moto3 | FP2: 08:40 horas
Moto2 | FP2: 09:25 horas
MotoGP | FP2: 10:10 horas
MotoGP | Q1: 10:50 horas
MotoGP | Q2: 11:15 horas
MotoE | Carrera 1 (7 vueltas): 12:10 horas
Moto3 | Q1: 12:45 horas
Moto3 | Q2: 13:10 horas
Moto2 | Q1: 13:40 horas
Moto2 | Q2: 14:05 horas
MotoGP | Sprint (12 vueltas): 15:00 horas
MotoE | Carrera 2 (7 vueltas): 16:10
Domingo 7 de septiembre:
Warm Up MotoGP: 09:40 horas
Moto3 | Carrera (18 vueltas): 11:00 horas
Moto2 | Carrera (21 vueltas): 12:15 horas
MotoGP | Carrera (24 vueltas): 14:00 horas
Dónde ver el GP de Cataluña 2025
Todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2025 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus, en concreto, en los canales DAZN 1 y DAZN 2 (dial 70 y 71). También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP. Y por supuesto, desde la web de SPORT les ofreceremos los directos de las sesiones de clasificación y carreras, con información en directo.
El Gran Premio en el circuito de Montmeló no se incluye en el acuerdo con el 'Grupo Atresmedia' de esta temporada. Los entrenamientos del viernes podrán seguirse en 'Esport3', mientras que las sesiones del sábado y el domingo se compartirán en 'TV3'. Todavía se desconoce si 'DAZN' compartirá el fin de semana gratis y en abierto registrándose en la página web tal y como se ha hecho en el resto de Grandes Premios celebrados en circuitos españoles.
