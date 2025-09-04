Acosta sitúa a Márquez en la mesa de Jordan, Gasol, Nadal y Alonso

Es el tercer gran premio de casa. Es Cataluña, Barcelona, Montmeló, el Circuit, es decir, la tercera cita española tras Jerez y Motorland (Alcañiz, Aragón) a falta del cierre en Cheste (Valencia), que este año, por descontado, será más emotivo que deportivo pues el Mundial de MotoGP regresará tras la enorme desolación que vivió Valencia hace menos de un año.

Y, como es el Gran Premio de Catalunya, una de las mecas del motociclismo mundial, por algo Barcelona es, junto a Roma y París, las ciudades europeas con más motos en las calles, la organización del campeonato colocó a tres españoles en la conferencia de prensa del Circuit, liderada, cómo no, por Marc Márquez (Ducati), ocho veces campeón del mundo de motociclismo y líder destacadísimo del Mundial; Jorge Martín (Aprilia), bicampeón y actual rey de la máxima categoría y Pedro Acosta (KTM), el 'bi' que todo el mundo señala como 'el siguiente'.

"Es posible que Marc no me haya oído elogiarle, pero él sabe lo que pienso de su trayectoria. A veces, pienso en que su regreso me recuerda al de Michael Jordan, que se fue a jugar a béisbol una temporada y, luego, regresó a la NBA para seguir ganando". Pedro Acosta — Bicampeón del mundo y piloto de KTM MotoGP

Y, por descontado, se habló de todo. Y, por supuesto, se produjeron un montón de carcajadas. Y, sí, le dijeron a Márquez que su hermano Àlex dice que es el rey de pasar la pelota pues, ahora, cuando se llega a Montmeló, el rey, presente y futuro, insiste en que este circuito no es de su agrado y que no se ve ganando. "Sí, sí, sé que Àlex ha bromeado sobre eso, bueno, no, no ha bromeado, lo ha dicho muy en serio, pero yo, insisto, no soy el favorito ¿por qué?, pues porque 'Pecco' (Bagnaia) ha ganado los dos últimos domingos que hemos corrido aquí y Àlex, siempre tan discreto, fue el más veloz en el test que hicimos aquí, así que tengo razón, no engaño a nadie diciendo que, pelearé por ganar ¡claro que sí!, pero no es un trazado que tenga entre mis favoritos".

Superada esa situación, que, insisto, provocó un montón de risas, pasamos al tema del título y sus posibilidades de coronarse nuevo monarca, la semana que viene, en Misano, a escasos kilómetros de la casa de Valencia Rossi, su máximo rival en años. "Para que en Misano tenga 'pelota de partido' debo arañarle 10 puntos, en las dos carreras de aquí, a Àlex y, no es que lo vea difícil, que lo es, es que pienso que Àlex, que aquí ha ido siempre rápido, tiene ganas de reivindicarse, pese a que yo sigo pensando que está haciendo una temporada increíble", dijo MM93, como dando a entender que prefiere alargar la conquista y que Àlex haga un gran fin de semana en Montmeló, que tener opciones de conquistar el título la próxima semana en el jardín del 'Doctor'.

Pedro Acosta (KTM), Marc Márquez (Ducati) y Jorge Martín (Aprilia), hoy, en Montmeló. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Y, finalmente, les preguntaron a Acosta y a 'Martinator' qué pensaban sobre la temporada que está protagonizando Marc. Y el primero en pronunciarse al respecto fue Acosta, el 'tiburón de Mazarrón', que, no hace mucho, no fue muy correcto, en un programa televisivo, cuando le preguntaron por Marc al insinuar, con su desparpajo habitual, que no conocía a ese piloto "¿Márquez?".

Acosta reconoció que no se pasea de la mano con Márquez por el 'paddock' del Mundial porque son rivales en la pista y, cuando eres rival de alguien, no le parece muy correcto tratar de ser su colega. "No, creo que nunca pasearemos de la mano, pero siempre nos respetaremos, por supuesto que sí".

"Marc sabe, perfectamente", ha dicho hoy con enorme sinceridad y admiración, "lo que pienso de él, otra cosa es que me haya escuchado decirlo. Lo diré siempre, cuando terminé coronándose nuevo campeón del mundo por novena vez, es de los pocos deportistas españoles que puedan sentarse en la misma mesa que Rafa Nadal, Pau Gasol y Fernando Alonso y mira que hay grandísimos deportistas españoles, pero muy pocos han hecho lo que ha hecho él y ha tenido un regreso tan espectacular y triunfador como él. Y, ahora, me estoy acordando, por ejemplo, de Michael Jordan, que se fue a jugar un tiempo a béisbol y, luego, regresó a la NBA para seguir ganado". Y, sí, Michael Jordan ganó tres anillos con Chicago Bulls, se fue a jugar a béisbol, regreso y ganó otros tres anillos.

"Lo de Marc es muy difícil de igualar, mucho, porque lo difícil es ganar campeonatos como lo está haciendo él, básicamente sin rival. Ahora mismo no tiene rival, es por eso que Marc me motiva a mejor para acortar las distancias con respecto a él". Jorge Martín — Bicampeón del mundo y piloto de Aprilia

"Lo de Marc", comentó 'Martinator' a continuación, "es muy difícil de igualar, mucho. Puedes ganar un título o no, pero lo difícil es ganar campeonatos como lo está haciendo él, basicamente sin rival. Ahora mismo no tiene rival". Y el flamante campeón actual, que cada vez se encuentra en mejor forma y quiere intentar hacer podio el domingo en Barcelona, insiste en que "lo que ha hecho y está haciendo Marc es increible, para mí constituye un grandísimo ejemplo. Siempre me fijo en los mejores pilotos y de mayor talento porque, cuando sube el nivel en la pista, tú tienes que seguir buscando tus límites para tratar de estar con ellos. Marc es, ahora, el hombre a batir y trataré de continuar trabajando para ir cerrando esa distancia".

Ni que decir tiene que Marc Márquez agradeció los piropos de sus compañeros de conferencia de prensa y colegas de parrilla. "Ellos son más jóvenes que yo y es bonito que hablan así de ti", comentó el ocho veces campeón del mundo y, pronto, ganador del noveno cetro. "Cuando yo llegué (2013) estaban Valentino (Rossi), Dani (Pedrosa) y Jorge (Lorenzo) y, lástima, que no pude competir contra Casey Stoner, pero ellos eran la referencia y, logicamente, yo también los elogiaba porque eran los pilotos que ganaban y a los que quería ganar yo".