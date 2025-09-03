Luis Blanco: "La presión siempre está, tenemos claro que el objetivo es ascender"

El Atlético Baleares arranca este sábado en casa, a las 20:00 horas, su camino para ascender a la Primera RFEF ante el Castellón B. El entrenador del conjunto blanquiazul, Luis Blanco, asegura estar "contento" con la plantilla y con el mercado de fichajes. En la pretemporada, el equipo ha ido "de menos a más", según considera el técnico, quien admite que rivales como el Barça B, otro de los principales candidatos al ascenso, "juegan con otras reglas porque son transatlánticos".

¿Cuáles han sido las sensaciones del equipo en esta temporada?

Muy bien, de menos a más. Las sensaciones son positivas. El equipo ha manifestado un crecimiento. Los jugadores nuevos se han adaptado muy bien a todo lo que es el contexto, a lo que buscamos, a lo que queremos. No hemos tenido grandes inconvenientes, así que en ese sentido siento que llegamos bastante bien al inicio de liga.

¿Cómo valoraría el mercado de fichajes?

Hemos ido a buscar los perfiles que creíamos que necesitábamos dentro de nuestras posibilidades y hemos conseguido los perfiles que queríamos dentro de nuestras primeras opciones. Estamos contentos, también hemos logrado hacer la mayoría de la plantilla bastante temprano, lo que nos ha permitido estar toda la pretemporada con casi toda la plantilla al completo.

¿Qué cree que hace que los jugadores que vienen escojan en el proyecto del Atlético Baleares por encima de otros?

Es cierto que los recursos que tenemos en el Atlético Baleares para lo que es la categoría son de un nivel muy alto. El proyecto normalmente siempre es competitivo. Lo que buscamos nosotros es un ascenso, eso quizá también atrae a muchos perfiles. Está claro que también el clima, lo que es la ciudad y la isla también atrae. Yo en eso me pongo como el primero, desde que llegué me he sentido muy a gusto y muy cómodo en todo. El trato personal que me han dado ha sido siempre exquisito. Esas son las cosas también por las que vuelvo a estar aquí.

Durante el verano se han incorporado jugadores muy jóvenes, ¿qué importancia tienen figuras como Florin Andone o Rubén Bover en la adaptación de estos futbolistas?

Mucha. Al final son jugadores que su trayectoria les avala muchísimo, Son capitanes del equipo. Si ya de por sí un jugador veterano tiene que manifestar esa ayuda al resto, siendo capitán incluso más. Son guías, predican con el ejemplo en el día a día. Eso ya ayuda muchísimo al resto, porque si ven que si esa gente está en el día a día trabajando, compitiendo con esas ganas y con esa ilusión, el resto tienen que seguirlos.

Es una plantilla equilibrada con jugadores muy polivalentes, ¿le gustaría que fuese más extensa?

La composición de la plantilla viene dada también por un presupuesto, nosotros hemos decidido que sea este número de jugadores a razón del presupuesto. Buscábamos antes calidad que cantidad. Sabemos que el hecho de que la plantilla sea algo más corta o bastante más corta que la temporada pasada puede ser un inconveniente. Nos hemos tenido que ceñir a un presupuesto. En ese sentido, dentro de esa valoración que teníamos, decidimos que fuese así y estamos muy contentos

En la pretemporada siempre hay que coger los resultados con pinzas. Se ganaron cinco partidos, se empató uno y se perdieron dos, uno frente al Porreres. ¿Qué mensaje le manda a los aficionados que puedan estar preocupados por estas derrotas?

Al final hay mucho contexto, hay muchas cargas de trabajo y muchas situaciones distintas. En las pretemporadas se prueban muchas cosas, pero no solo nosotros, los demás equipos también. A nivel de resultados la pretemporada ha sido también positiva aunque el principal objetivo era otro. Nosotros salimos todos los partidos a ganar, sean pretemporada o no, y algunas veces por circunstancias los rivales también compiten y juegan. Al final en pretemporada es un poco irreal, yo me guío mucho por las sensaciones, por el día a día y en ese sentido estoy bastante contento. Y también dándole mucha normalidad si algún día no hemos estado del todo bien, porque en este proceso de pretemporada hay muchos factores que hay que tener en cuenta.

El objetivo, lógicamente, es el ascenso directo. ¿Crees que puede existir y afectar la presión a los jugadores por conseguirlo?

La presión siempre está. Nosotros tenemos claro que el objetivo y lo que buscamos es ascender, pero luego hay un proceso y un camino. Hay otros equipos también que buscan lo mismo, como por ejemplo el Barcelona, y que pueden tener incluso más recursos que nosotros. Nosotros vamos a estar cerca de ahí y pelear por estar lo más arriba posible.

Ha mencionado al Barça, usted también entrenó un equipo filial como el Espanyol B. Siempre hay cierto debate con la presencia de los filiales en este tipo de ligas. ¿Cuál es su opinión respecto al tema? ¿Cree que esto puede distorsionar la competición?

Es un tema complejo. Yo durante muchos años he estado desde la otra posición entrenando un filial y sentía que lo mejor para el progreso del jugador era competir en este tipo de categorías. También entiendo que ciertos equipos juegan con unas reglas distintas, porque son transatlánticos y tienen unos recursos infinitos. En ese sentido, te pueden condicionar un poco. Si la liga de filiales está bien estructurada y es realmente competitiva sería lo mejor para el jugador joven, pero siento que eso es difícil de conseguir a día de hoy. Si lo miro del lado del equipo filial, para mí, a día de hoy, lo mejor para el crecimiento del jugador es este tipo de categorías, porque son situaciones competitivas muy altas para ellos. Son contextos muy distintos que les hacen crecer. Pero luego también entiendo al equipo de la otra parte que puede llegar a pensar que juegan con otras reglas, se puede decir. Encontrar ese equilibrio sí que estaría bien, pero también siento que este tipo de equipos también le da mucho caché a lo que es la competición. Tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas.

¿Cree que a equipos como el Barça B les puede afectar la adaptación por la que tendrán que pasar en una liga a la que no están acostumbrados?

Puede afectarle. En todo caso, si le afecta algo, creo que sería al inicio de la temporada, luego no, ya se acostumbran. El talento, la calidad y la energía que tienen estos equipos filiales, si son capaces de encaminarla bien, les va a permitir ser competitivos en cualquier contexto. Pero eso tampoco es fácil. Al principio a lo mejor tienen un proceso de adaptación, pero no tengo ninguna duda que son equipos que al final de temporada van a estar arriba, porque seguramente sientan la necesidad de que sus filiales estén en categorías superiores.

Volviendo al Atlético Baleares, ¿en qué parcela del juego cree que tiene más margen de mejora el equipo?

En todo. Siento que el año pasado cuando llegué nos tuvimos que adaptar al momento de la competición. No tenía tampoco el tiempo como para profundizar en según qué cosas. Ahora sí que lo hemos tenido, hemos podido profundizar en todo a nivel de juego, tanto en fase ofensiva como en fase defensiva, y lo que buscamos es la mejora en todo. Sí que sentí el año pasado que el equipo estaba bastante equilibrado en lo que era toda la fase del juego, pero quizá me faltó algo más a nivel ofensivo, en la parte de la creación.Hemos profundizado bastante en esta pretemporada en lo que es el juego ofensivo y el ser más protagonistas. Pero la mejora está en toda la fase del juego

Este sábado a las 20:00 horas empieza la liga, ¿qué mensaje le manda a la afición de cara a la temporada y al partido frente al Castellón B?

Que nos ayuden y que estén con nosotros. Nosotros vamos a dar el máximo para que la gente se sienta identificada con el equipo. Vamos a tener todos los valores que queremos transmitir: el esfuerzo y el compromiso. Queremos sentirnos identificados con la afición y con todo lo que es el club dejándonos todos en el campo. Aparte de eso, también mostrándonos competitivos y valientes. A mí los equipos me gustan que tengan esa personalidad y que esa energía que transmitamos en el campo la pueda recoger la afición y ser uno. Siendo uno somos más fuertes.