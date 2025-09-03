La final de la Copa Illes Balears ya tiene fecha y hora

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ha presentado este miércoles en el Consolat de Mar, sede del Govern, la final de la Copa Illes Balears, trofeo que se disputarán el Sant Jordi mallorquín y el Luchador ibicenco.

El partido se disputará este próximo domingo, a las 11:30 horas, en el campo municipal de Sant Jordi, en donde el equipo palmesano de la División de Honor y el conjunto pitiuso pugnarán por el título y, sobre todo, por ser el representante balear de categoría regional en la fase previa de la Copa del Rey.

Marga Prohens, presidenta del Govern balear, y Jordi Horrach, presidente de la FFIB, han presentado el trofeo –creado especialmente para esta nueva competición– que se disputarán ambos equipos.

«Es un éxito de participación», se congratuló Jordi Horrach, sobre esta Copa Illes Balears que se ha constituido este año, y destacó su importancia porque ha conseguido «implicar a todos los equipos de las islas en un proyecto común».