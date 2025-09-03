El Club de Golf Son Servera celebra más de medio siglo de historia

El Club de Golf Son Servera ha soplado 58 velas y lo ha celebrado reafirmando su compromiso con el fomento de la práctica del golf desde una perspectiva social y accesible. Haciendo honor a su lema, «Ludus et Amicitia» (juego y amistad), el club fundado en 1967 se ha consolidado como un espacio abierto, con las cuotas de socio más asequibles de la isla y una filosofía que lo distingue de los clubes puramente comerciales. Este carácter lo convierte en una institución única que combina tradición, deporte y vida social al más puro estilo de los clubes británicos.

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del club es acercar el golf a todos los públicos, no es de extrañar que uno de sus grandes orgullos sea su escuela juvenil de golf, considerada entre las tres mejores de España. No en vano, en su academia se han formado deportistas que brillan a nivel autonómico, nacional e incluso, internacional. Recientemente el club ha sido reconocido por la Real Federación Española de Golf con la Placa al Mérito Deportivo, una distinción que poseen muy pocos campos en el país y que respalda la relevancia del club en su dimensión deportiva.

El Club de Golf Son Servera ha querido celebrar su aniversario con un conjunto de actividades que han ido más allá de lo meramente deportivo. La «semana grande» de festejos arrancó el pasado 27 de agosto con un concierto benéfico a favor de Son Servera Solidaria, ofrecido por la soprano Martina Bortlotti y el pianista Marc Laliga.

A lo largo de los días siguientes se sucedieron diferentes actividades para todas las edades: el torneo Senior, la competición Junior con más de 80 jóvenes de la escuela, juegos y fiesta infantil, el torneo de parejas y la divertida cita de Night Golf, que iluminó el recorrido con hoyos fluorescentes, acompañados de música, concursos y sorpresas.

El broche final llegó con el campeonato del club, cuyo ganador fue Rafa Nadal, y la tradicional cena de gala, a la que asistieron más de 180 socios y personalidades invitadas. Durante la velada se entregaron los trofeos y también las distinciones de fidelidad a 32 socios que cumplieron 25 años de pertenencia al club. En sus intervenciones, tanto el presidente, Frank O. Blochmann, como el gerente, Stefano Bortolotti, destacaron la importancia de mantener vivo el espíritu fundacional de la entidad: «Ser un club deportivo, social y familiar que impulse el desarrollo del golf también para las futuras generaciones». El Club de Golf Son Servera, con su historia, su compromiso y su vocación de servicio, continúa siendo un ejemplo único en la isla: un club social que, desde hace 58 años, demuestra que el golf puede ser un deporte accesible y formativo.