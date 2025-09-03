Fútbol. Segunda RFEF
El Atlético Baleares ficha al sub-23 Manu Morillo
El delantero sevillano, excanterano del Betis, jugó la pasada temporada en el Almería B
El Atlético Baleares no cierra la puerta a reforzar su plantilla pese a que el plazo de fichajes se cerró el pasado 1 de septiembre. La dirección deportiva blanquiazul ha lanzado sus redes al mercado de futbolistas sin contrato y se ha hecho con los servicios de Manu Morillo, delantero que ocupará un de las fichas sub-23 de la plantilla que dirige Luis Blanco.
Manu Morillo (14 de agosto de 2003; Sanlúcar la Mayor, Sevilla) se formó en la cantera del Betis, en la que destacó por “su capacidad goleadora y su versatilidad en ataque, desempeñándose tanto como delantero centro como extremo derecho”, ha señalado el Altético Baleares en el comunicado de su fichaje.
Internacional sub-17, con el Betis B debutó en la temporada 20-21 en la antigua 2ª B (5 partidos, un gol) . Con el filial verdiblanco debutó en Primera RFEF (4 partidos) en la Liga 21-22, en la temporada 2022-23 disputó 21 partidos (4 goles) y en la 23-24 firmó 27 encuentros (3 goles). La pasada campaña jugó 18 encuentros (2 goles) con el Almería B, también en Segunda RFEF.
“Con una altura de 1,82 m y 76 kg, y siendo diestro natural aporta al equipo juventud, proyección y dinamismo en la delantera”, añade el club blanquiazul en su comunicado. “Estamos seguros de que su talento y compromiso serán un aporte fundamental para lograr los objetivos de la temporada”, destacan desde la entidad.
