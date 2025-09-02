El Palma Futsal elige a sus capitanes

El Illes Balears Palma Futsal afronta el inicio de un nuevo curso este viernes en Son Moix frente al Jimbee Cartagena Costa Cálida, vigente campeón de la Primera División. Un debut de máxima exigencia que reunirá a los dos representantes españoles en Europa y que marca el comienzo de una temporada 2025/26 cargada de grandes desafíos para el conjunto dirigido por Antonio Vadillo.

El equipo balear disputará todas las competiciones posibles: la Primera División, la Copa Intercontinental, la UEFA Futsal Champions League, la Supercopa de España, la Copa del Rey y, en caso de clasificación, la Copa de España. El calendario marca la fase regular de liga del 5 de septiembre al 16 de mayo, con el playoff previsto a partir del 28 de ese mismo mes.

La Copa de España se celebrará del 19 al 22 de marzo, la Supercopa los días 3 y 4 de enero y la Final Four de la Copa del Rey el 23 y 24 de mayo. A nivel continental, el nuevo formato de la Champions fija la ronda principal del 29 de octubre al 2 de noviembre y la Final Four entre el 7 y el 10 de mayo.

El Illes Balears Palma Futsal afronta así su decimosexta campaña en la máxima categoría, la decimoquinta de manera consecutiva, consolidado como un referente en el fútbol sala nacional e internacional. El club ha convertido en costumbre lo que hace apenas unos años era extraordinario: once temporadas consecutivas clasificándose para los playoffs por el título, siempre entre los seis primeros de la fase regular, y once participaciones seguidas en la Copa de España.

Más allá de los títulos europeos logrados en los últimos tres años, el Palma ha crecido de forma sostenida en su dimensión deportiva, social e institucional hasta situarse al nivel de los clubes históricos de este deporte, siendo hoy el club polideportivo de Mallorca con mayor seguimiento y proyección.

Fotografía oficial en el refugio de Son Amer

La fotografía oficial que marca el inicio de la temporada 2025/26 se ha realizado este año en un escenario muy especial. Gracias a un acuerdo entre el club y el Consell de Mallorca para la promoción de la red de refugios de la isla, el Illes Balears Palma Futsal ha posado en el Refugio de Son Amer, en pleno corazón de la Serra de Tramuntana.

El enclave, rodeado de naturaleza y patrimonio, ha servido de marco perfecto para reunir a toda la plantilla y al cuerpo técnico en la instantánea que inaugura un nuevo curso. Al acto han asistido también Pedro Bestard, vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca; Toni Prats, director insular de Deportes; y Lluís Rubí, director insular de Medio Ambiente.

El Palma Futsal posa con las autoridades del Consell. / Palma Futsal

Un cuarteto de líderes para el Illes Balears Palma Futsal

Carlos Barrón, Rivillos, Luan Muller y Fabinho serán los capitanes del Illes Balears Palma Futsal en la temporada 2025/26. El vestuario seguirá liderado por referentes cuya experiencia, carácter y compromiso los convierten en piezas clave dentro y fuera de la pista.

Carlos Barrón ejercerá como primer capitán por novena campaña consecutiva, desde que tomó el relevo de Antonio Vadillo en la 2017/18. Líder indiscutible, es el gran apoyo de sus compañeros y la voz de referencia del vestuario.

A su lado estará Mario Rivillos, segundo capitán desde la temporada 2022/23. El madrileño ha sido determinante en los títulos logrados en los últimos años y se ha ganado el cariño de la afición gracias a su calidad y a su carácter.

El trío lo completa Luan Muller, que repite como tercer capitán. Desde su llegada en la 2022/23, el guardameta se ha convertido en uno de los grandes emblemas del club, con actuaciones memorables en los momentos más importantes. Su personalidad y responsabilidad lo convierten en un líder natural.

La novedad de este año es la incorporación de Fabinho como cuarto capitán. El goleador de las finales y máximo artillero del curso pasado se estrena en esta responsabilidad tras renovar hasta 2030, consolidándose como referente para los jugadores más jóvenes.

Los cuatro capitanes serán la extensión de Antonio Vadillo sobre la pista y tendrán la misión de guiar a un equipo joven en una temporada ilusionante y exigente, en la que el Illes Balears Palma Futsal afrontará todos los retos posibles con la ambición de seguir cosechando éxitos.