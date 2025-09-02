Juan Ayuso estalla en la Vuelta y califica al UAE de “dictadura”

Juan Ayuso ha estallado este martes contra su equipo, el UAE, en la salida de la décima etapa de la Vuelta. El corredor alicantino ha calificado al conjunto dirigido por el suizo Mauro Giannetti y el vasco Joxean Fernández ‘Matxin’, de “dictadura” después de que el lunes se oficializada la ruptura entre el deportista y la escuadra ciclista.

Ayuso afirmó este martes que no estaba nada de acuerdo en la forma en la que el UAE había comunicado la salida del equipo. “El anuncio iba a ser tras la Vuelta. Que saliera ayer es una pregunta para el equipo. Algo tan repentino sin previo aviso. Tengo claro que lo han hecho para intentar dañar mi imagen. Hablan en el comunicado de unión y valores y son cosas con las que estoy de acuerdo. También aprovechan para hablar de unas declaraciones desafortunadas de Almeida. Con él he hablado y me ha pedido disculpas”.

Contrato inicial hasta 2028

El corredor tenía contrato hasta 2028 pero que queda libre a final de año. Asegura que terminará la Vuelta y que está dispuesto a ayudar a su compañero portugués a conseguir la victoria para que no haya dudas sobre él. Ayuso asegura que el UAE lo avisó sólo media hora antes de hacer público el comunicado. Él les dijo que no estaba de acuerdo con el contenido y le indicaron que había una primera versión que “aún era peor”.

“Quiero ayudar al equipo. En Valdezcaray no estaba bien y Almeida lo entendió, pero cuando se repite una falta de respeto tras otra en la dirección del equipo es difícil hacer la unión y querer integrarse. Por respeto más a mis compañeros me gustaría terminar la Vuelta de la mejor manera posible. La relación con mis compañeros, incluido por mucho que se hable, es buena y se merece todo el apoyo".

Tras estas palabras de respeto hacia su compañero portugués, fue cuando Ayuso dijo que la escuadra del UAE era más bien “una dictadura, algo unilateral, de poder sobre ti”. Luego tomó la salida hacia Larra Belagua con total normalidad como el resto de los corredores participantes en la Vuelta.