El Fibwi Mallorca 2025-26 ya suda la camiseta en Son Moix

Tras finalizar las pruebas médicas previas al inicio del trabajo en pista, la plantilla del Fibwi Mallorca ha dado comienzo al trabajo en Son Moix. Lo ha hecho con las ausencias del entrenador Pablo Cano, concentrado con Chipre en el Eurobasket; de Juan Bocca, de camino a España tras la participación con Argentina en la Americup y de Pedro Bombino, que se encuentra a la espera de resolver una serie de trámites para poder incorporarse al grupo.

Con Rubén Escalas, segundo entrenador del equipo, a la cabeza, la plantilla del equipo mallorquín ha comenzado a trabajar de cara al inicio de la temporada que marca el regreso a la Primera FEB tras tres temporadas de ausencia. Ha sido el primer día de trabajo en Son Moix para jugadores como Osvaldas Matulionis, Lysander Bracey, Laron Smith, Óscar Siquier o Lucas Capalbo, cinco de las siete incorporaciones de esta temporada, junto a sus compañeros, si bien el mallorquín Siquier ha trabajado individualmente con el propio Escalas durante el verano tras oficializarse su llegada al equipo.

Ha sido también un día de reencuentro para los cinco jugadores que permanecen en el equipo. Jorge Martínez, Jon Ander Aramburu, Patrick Spencer, Xabi Beraza y Brian Vázquez han vuelto al lugar en el que firmaron una sufrida temporada que vio superarse al equipo en momentos complicados y alcanzar el ascenso. Tras la sesión de trabajo, la plantilla ha llevado a cabo el habitual encuentro con los medios tras el inicio de la pretemporada.

“Ver como ha sido la charla previa y ver esas conexiones que hemos comenzado a percibir evidencia que vuelve a haber un buen grupo. Es fundamental que estén los cinco jugadores del año pasado porque eso ayudará a los nuevos”, ha explicado Rubén Escalas. El segundo entrenador ha remarcado también que la química es un aspecto fundamental en el grupo: "Tenemos muy claro que debemos ser un equipo y aceptarnos tal y como somos porque esa fue una de las claves del año pasado. En ese sentido, el club trabaja bien porque no solo ficha buenos jugadores, sino que también ficha buenas personas”.

Sobre la pretemporada y su poca duración, Escalas ha indicado: "El año pasado, con apenas unos días de entrenamiento, jugamos un partido muy exigente contra Menorca. Este año tendremos más días de cara al partido contra Palmer. No estamos preocupados por eso, estamos preocupados por como vaya el siguiente entrenamiento". "No nos preocupa que haya menos preparación, lo afrontaremos como afrontaremos otras situaciones que puedan darse a lo largo de la temporada", ha añadido.

Matulionis, Lucas Capalbo, Laron Smith, LYsander Bracey y Óscar Siquier, los fichajes del Fibwi Mallorca para la temporada 2025/26. / Fibwi Mallorca.

Por su parte, Xabi Beraza ha admitido que todos los jugadores tenían ganas de empezar: "Estos primeros contactos nos han dado buenas vibraciones y ya tenemos ganas de darle caña a todo esto”. El jugador vasco ha hablado también sobre la temporada que afronta este año: "Estoy con la mentalidad que creo que hay que afrontarlo. He estado en la liga, pero no he jugado. La experiencia que tuve, a nivel deportivo, no fue positiva y tengo esa espina de demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo bien en la categoría y creo que estamos en un contexto idóneo para cumplir con este objetivo personal y para dejar al equipo lo más arriba posible, que es el objetivo de todos”.

Guillermo Boscana, presidente del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma, ha reiterado sus ganas de volver a la Primera FEB: “Era un sueño y ahora estamos ahí y lo tenemos que disfrutar”. “Mantener el bloque de la temporada pasada era muy importante porque los que vienen se adaptan a algo que ya está hecho. Son siete jugadores que acompañarán a los cinco y creemos que son lo mejor de las posibilidades a las que podíamos llegar. Estamos muy contentos”. El presidente ha añadido: “Es cierto que hay muchos jugadores que no tienen experiencia en la categoría, pero creo que la ilusión por jugar en Primera FEB lo va a tapar. Estoy seguro de que los que no han jugado en la categoría nos darán un rendimiento acorde al nivel de la categoría”.

Guillem Boscana no ha querido olvidarse de su afición: “Les diría que tengan la misma ilusión que tenemos nosotros, eso es lo más importante. La ilusión de ver al equipo en Primera FEB es lo que tiene que animarles a hacerse socios". "Estamos cerca de llegar a los 500 socios y a partir de ahí tenemos que ir marcándonos llegar a 750. La campaña va mejor que el año pasado y estamos contentos en ese sentido”, ha concluido.