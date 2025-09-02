El Azulmarino aspira a superar los 400 abonados

El Azulmarino Mallorca de Liga Femenina Challenge ha abierto este martes su campaña de abonados para la temporada 2025/26 con el objetivo puesto en sumar adeptos en una temporada en la Liga Femenina Challenge que encara con la ilusión de luchar por el ascenso de categoría.

A través del portal de venta de entradas Ticketmaster, los interesados podrán adquirir su abono con diferentes modalidades para todo tipo de público. Con un abono general de 65 euros y bajo el eslogan “Juega diferente, vive el viaje”, el club espera superar la cifra de 400 abonados de la temporada anterior y acercar el baloncesto femenino a la sociedad mallorquina. La entidad dispone de hasta 7 modalidades de abono: general, júnior, sénior, VIP, monoparental, familiar y abono Son Moix.

Tarifas generales de los abonos del Azulmarino para la temporada 2025/26. / Azulmarino Mallorca

El abono Son Moix cuenta con un precio reducido para abonados de los otros clubs que compiten en el Palau d’Esports de Son Moix, con el que esperan buscar una “identidad de isla” y acercarse al aficionado al deporte mallorquín de otras modalidades.

El director general del equipo, Jordi Riera, ha destacado que se inicia una temporada "muy ilusionante” en la que se busca demostrar "la ambición del proyecto en el baloncesto profesional”. "El club buscará seguir creciendo, deportiva y socialmente, con muchas iniciativas en los partidos que seguro que, junto al buen baloncesto, engancharán al aficionado”, ha sentenciado Riera.