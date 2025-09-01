Pilotades | El Sant Jordi luchará por una plaza en la fase previa de la Copa del Rey

El Sant Jordi de División de Honor accedió ayer a la final de la Copa Illes Balears tras empatar 2-2 en el campo del Sineu de la misma categoría en la semifinal disputada, ante mucho público, en Son Magí. El equipo palmesano, que había eliminado al Calvià en la anterior ronda, se proclama campeón de Mallorca y jugará la final ante el Luchador de Eivissa, que este sábado eliminó al representante de Menorca, el Sporting de Mahón, por 2-1. El ganador de esta final tendrá como premio disputar la fase previa de la Copa del Rey.

Las jugadoras del Balears posan con el Trofeo Margarita Miranda / CD ATB

El Balears FC gana la cuarta edición del Margarita Miranda

El Balears FC se adjudicó ayer la victoria en la IV Edición del Margarita Miranda frente al Mallorca International FC. El encuentro fue muy táctico, con ambos equipos defendiendo con orden y concediendo muy poco. Cuando todo parecía terminar en empate, en el minuto 92 apareció Elena Montané para forzar un penalti que transformó Sofía Rojas. Antes de comenzar el partido se rindió homenaje a Marina Orozco, por su trayectoria en el club desde su creación.

El Son Verí de División de Honor goleó por 5-1 al Génova en duelo amistoso / J.V.

El Alcúdia se lleva el Trofeu Ciutat d’Alcúdia

El Alcúdia de Tercera División se llevó el Trofeu Ciutat d’Alcúdia al imponerse claramente al Felanitx, que milita en la misma categoría, por 6-0. Los goles locales los marcaron Puluffo, (2) Carles, (2) Ripoll) y Núñez.

El Manacor se adjudica el torneo Ciutat de Manacor

El Manacor de Tercera se adjudicó el I Trofeu Ciutat de Manacor al imponerse desde el punto fatídico al Mallorca B, también de Tercera, tras llegar al final del duelo con empate a uno.

El Manacor de Tercera División se adjudicó el I Ciutat de Manacor / J.V.

El Ferriolense se impone al Consell

El Ferriolense se impuso por 1-0, con gol de Giovani, al Consell en duelo amistoso. Los de Son Ferriol alinearon a Tomás, Óscar, Sergi, Álvaro, Carlos, Giovani, Bustamante, Tony Alzamora, Roca y Gaby. También jugaron Iván, Ángel, Silvano, Turu, Jordi, Isaac, Palou, Marc y Miky. Por el Consell: Carlos, Gael, Colau, Toni Bauzá, David, Pau, Jaime, Andreiv, Micky y Fran. También salieron Tomeu, Jhony, Manel, Jona, Miguel, Adrià, Guille, Tià, Xisco y Tomás.

El Son Verí golea por 5-1 al Génova

El Son Verí venció por 5-1 al Génova en el municipal de s’Arenal en partido de pretemporada. Ahora para los arenalers el último test será el próximo fin de semana con la disputa del Ciutat de Llucmajor, un clásico que enfrentará en un triangular a los equipos llucmajorers del Espanya, Arenal y el mencionado Son Verí, en s’Arenal, el viernes 5 de septiembre, a las 18:00 horas, informa Toni Romo.

Lluís Oliver ha fichado por el Santa Coloma de Honor / J.V.

Lluís Oliver ficha por el Santa Coloma

El cierre Lluís Oliver Riera (Manacor, 2007) ha fichado por el Industrias Santa Coloma de División de Honor juvenil. Esta joven promesa procede del Fisiomedia Manacor, club vinculado al Palma Futsal con el que quedó tercero la pasada temporada a las órdenes de Toni Rosselló.

El Ciutat d’Inca alevín rompe moldes

El Ciutat d’Inca anunció la creación de un nuevo equipo alevín de fútbol sala íntegramente formado por niñas que será dirigido por Lluís Miralles y Juanjo Cabra, lo que lo convierte en el primer equipo de base femenino de la isla. Las componentes de este conjunto son Ariadna Miralles, Lúcia Dubra, Carla Luque, Carla Mármol, Núria Cabezas, Laia Terrades, Neus Sureda, Marina Vidal y Julia Sánchez, según informa Joan Carles Gibert.