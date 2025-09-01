Marga Prohens visita al Illes Balears Palma Futsal antes del inicio de la temporada

El Illes Balears Palma Futsal ha recibido este lunes en Son Moix la visita de Marga Prohens, presidenta del Govern de les Illes Balears, en la antesala del inicio de una nueva temporada. La máxima autoridad autonómica, gran aficionada al fútbol sala y firme seguidora del club en los últimos años, ha querido mostrar una vez más su apoyo al equipo antes del debut en la Primera División, que tendrá lugar este viernes en Son Moix frente al Jimbee Cartagena Costa Cálida.

Carlos Barrón, capitán del conjunto balear, le ha hecho entrega de la tercera camiseta de esta temporada, la equipación balear, un diseño inspirado en la bandera de las islas y que incluye los nombres de todos los municipios del archipiélago en sus franjas rojas.

Marga Prohens subrayó que «una vez más, desde el Govern estamos al lado del Illes Balears Palma Futsal, del mejor club del mundo, y no es que lo diga yo, sino que lo avalan los títulos y reconocimientos nacionales e internacionales recibidos en los últimos años».

Prohens recordó la decisión de hace dos temporadas de incorporar la denominación de Illes Balears al nombre oficial del club, y agradeció este paso simbólico que refuerza la identidad común: «El Illes Balears Palma Futsal es el equipo de todos, el más arraigado a esta tierra. A pesar de los éxitos, mantiene intacto su carácter cercano y sus orígenes humildes en Manacor hasta convertirse en el mejor club de fútbol sala del mundo».

En este sentido, destacó la camiseta balear de esta temporada como un nuevo gesto hacia la afición: «Quiero agradecer esta iniciativa en la que aparecen los nombres de todos los municipios de las islas. Refleja ese vínculo con la tierra y el apoyo que tiene el club de todo el Govern».

La presidenta, socia reconocida y gran aficionada al fútbol sala, animó a la afición a llenar Son Moix en el estreno liguero ante Jimbee Cartagena: «Soy una forofa más y quiero desear mucha suerte al equipo en una temporada en la que vuelve a ir a por todo. Que venga todo el mundo a animar, ahora más que nunca, al equipo de esta tierra, al equipo de las Illes Balears».

José Tirado: "Somos el mejor club del mundo por segundo año consecutivo y pelearemos por serlo un tercer año"

José Tirado afronta con entusiasmo el inicio de una nueva temporada. El dirigente asegura que "es una semana ilusionante porque empieza un año que hay que disfrutar al máximo. Hay que vivir la pasión de competir en todas las competiciones. Ya le damos normalidad, pero no es normal. Es un año que tenemos que disfrutar día a día, vamos a tener infinidad de partidos otra vez, hemos hecho un equipo para ser competitivos, para estar ahí".

El club afronta el nuevo curso con el aval de sus éxitos internacionales. “Somos el mejor club del mundo por segundo año consecutivo y pelearemos por serlo un tercer año”, recuerda Tirado, que se confiesa “muy feliz por empezar una nueva temporada con la misma ilusión que teníamos hace quince años”.

Sobre el estreno frente al Jimbee Cartagena, el director general subraya la exigencia del duelo: “La liga española es fuerte, todos los equipos compiten por estar arriba, por pelear. El Jimbee Cartagena es el actual campeón de liga, el Palma es el campeón de Europa, así que va a ser un partidazo total”.

La afición, una vez más, vuelve a ser un pilar. Tirado destaca que “a día de hoy estamos super felices otra vez, ya con 3.100 socios, esperamos llegar al tope que nos fijamos los últimos años que son 3.300. Ya son diez años de ver un Son Moix prácticamente lleno en cada partido importante. Se ha creado cultura de fútbol sala y de Palma Futsal”.

En cuanto al equipo, valora el potencial pero también la necesidad de seguir ajustando detalles: “Tenemos un equipo con cinco incorporaciones nuevas, importantes, hemos ido a jugar contra dos transatlánticos, que están ya hechos, hemos visto que al equipo todavía le falta ese rodaje y ese engranaje. Vadillo tiene que trabajar en hacer al equipo que queremos y llegar preparados a la UEFA y a la Intercontinental. Yo estoy contento porque ya se demostró aquí contra Anderlecht, aun sin estar preparados y con muchas cosas por corregir, el potencial que tiene el equipo. No sé si este año se ganará algún título o ninguno, pero creo que tenemos equipo para competir”.