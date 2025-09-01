Karol Krupski logra el subcampeonato del mundo Sub19 en ILCA 7

El regatista del Club de Vela Port d’Andratx (CVPA), Karol Krupski, se ha proclamado subcampeón del mundo Sub-19 en la cita internacional Sub-21 de ILCA 7, que tuvo lugar del 22 al 29 de agosto en la bahía de Dublín (Irlanda). Junto a él, su compañero de club Dani Giménez firmó una meritoria cuarta posición, completando una sobresaliente actuación conjunta del CVPA en la flota oro.

La última jornada, marcada por fuertes vientos, oleaje y corrientes, confirmó la regularidad y el talento de Krupski, que mantuvo un altísimo nivel durante las doce mangas disputadas en las fases clasificatoria y final.

En una flota formada por 142 regatistas de 35 países, logró hacerse con el segundo puesto en una competición organizada por el National Yacht Club y el Royal St. George Yacht Club, que convirtió la localidad costera de Dun Laoghaire en epicentro de la vela juvenil internacional.

La Nit de la Mar 2025 celebra una temporada de éxitos y valores

Por otra parte, el CVPA celebró el 30 de agosto la Nit de la Mar 2025, un evento que reunió a deportistas, familias, amigos y miembros de la Junta Directiva para reconocer los logros de una exitosa temporada. La gala fue mucho más que la entrega de trofeos: puso en valor el esfuerzo, la dedicación y la pasión de todos los que forman parte de la comunidad del club.

La Nit de la Mar del CVPA celebró los grandes resultados obtenidos por sus deportistas en esta temporada. / CVPA

En vela ligera se reconoció a jóvenes promesas como Krupski y Giménez en ILCA 7; Ana Musatova, subcampeona de Europa en la Europe Class; y Mar Gil en 49er FX y 470. En vela inclusiva destacaron regatistas como Jana Mestre, Violeta del Reino, Isaías Iglesias, Jordi Cargol, Mari Carmen García y los recientes campeones de Europa en RS Venture Pau Toni Homar y Ramón Gutiérrez.

En piragüismo brillaron María Reus, Josep Joan Cifre y Pep Alemany, mientras que en Crucero se coronó al Azahar de Hervé Grünig con el recién instituido Premio Club de Vela y se celebró a los campeones Just The Job de Scott Beattie y Just 4 Fun de Silvia Cabrera. La gala sirvió para reconocer el esfuerzo de los deportistas y reafirmar el compromiso del club con la promoción del deporte náutico.