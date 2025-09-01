Jordi Cáceres regresa para liderar al CN Mallorca Sincro: "Tenía muchas ganas de volver"

El CN Mallorca Sincro ha vivido este lunes una jornada histórica para el club con la presentación de Jordi Cáceres, uno de los grandes referentes de la natación artística española. El mallorquín, campeón de Europa, regresa a la isla procedente del CN Granollers. "Estoy con ganas de empezar a representar de nuevo a mi tierra", ha manifestado en su bienvenida.

El acto se ha celebrado en las instalaciones de Campusesport (UIB) y ha reunido a las deportistas del club, que estaban expectantes ante la presencia de Jordi Cáceres, con el que posteriormente han realizado un pequeño entrenamiento.

Jordi Cáceres comparte unas palabras con las nadadoras del CN Mallorca Sincro. / Sergi Fullana

El regreso a casa tiene un fuerte componente emocional para el nadador: "Tenía muchas ganas porque soy de aquí de Mallorca y representar a España internacionalmente sabiendo que no estaba en un club balear me sabía muy mal. Estoy muy contento de que se me haya dado esta oportunidad", ha explicado a este diario.

Defender su tierra en el panorama internacional es "un orgullo" para él: "Aún siendo de otro club estos últimos dos años siempre he defendido Mallorca y las islas en la selección. Para mí significa mucho representar el deporte balear y la Federación Balear de Natación formando parte de este nuevo club que empieza poco a poco", ha subrayado.

El vicepresidente del CN Mallorca Sincro, Miquel Hurtado, ha recordado durante la presentación que el club se fundó hace apenas un año y ya cuenta con 70 nadadoras en distintas categorías. También ha remarcado que la incorporación de Jordi Cáceres será "un reclamo muy importante para los niños que quieran comenzar en la natación artística, un deporte que durante muchos años ha sido femenino". "Es un referente a nivel mundial y europeo, que ha conseguido muchos éxitos. Estamos muy agradecidos de que haya escogido nuestro club", ha comentado.

El nadador llega a la isla tras un verano en el que se ha proclamado campeón de Europa en la modalidad solo libre en Funchal (Madeira, Portugal) y en el que ha conseguido un sexto puesto en su primer Mundial absoluto en Singapur. Con la mirada puesta en el futuro, reconoce que su gran sueño pasa por los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde los hombres podrán participar en las rutinas de equipo: "Sería todo un sueño poder entrar dentro del equipo y llegar a competir en los Juegos. Sé que es muy complicado, lo voy a luchar. Intento ir poco a poco y mejorando cada día un poquito más, aunque a veces tengo que parar y pensar en todo lo que estoy viviendo".

Pero antes de ese objetivo a largo plazo, Cáceres ya piensa en el próximo Europeo de París 2026: "Será en la piscina olímpica del año pasado y voy con ganas de repetir mi oro de este año en Funchal. Si no, intentaré superarme respecto al año pasado".

Con apenas seis años de experiencia en la natación artística y ya tres en la selección nacional, el mallorquín admite que aún le cuesta asimilar la velocidad de su carrera: "A veces cuesta asimilar todo lo que te va pasando. Soy muy feliz, agradezco al universo que me haga sentir así y que me dé estas oportunidades. Voy a seguir entrenando con perseverancia para llegar lo más lejos posible", ha finalizado.