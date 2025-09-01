Jaume Munar y la oportunidad de seguir soñando en Flushing Meadows

A sus 28 años, Jaume Munar está disfrutando más que nunca del tenis. El de Santanyí está en el mejor momento de su carrera deportiva con un reto inmediato: seguir soñando en el US Open. El mallorquín ha alcanzado por primera vez en su trayectoria los octavos de final en un Grand Slam y este lunes se enfrenta a Lorenzo Musetti , décimo cabeza de serie, para continuar su andadura en Nueva York.

El mallorquín, que ocupa el puesto 44 del ranking ATP, saldrá de las pistas de Flushing Meadows escalando varias posiciones y conseguir su mejor lugar en la clasificicación: como mínimo será el 37. Y eso que comenzó el año en el puesto 62.

La evolución de Munar comienza hace un año y medio, ya que se sintió estancado y decidió buscar una solución. «Aterricé muy pronto entre los 100 mejores, junto a grandes estrellas de mi generación del 96, 97 y 98. Me mantuve en los puestos 60, 70 o 80 del mundo con deficiencias a nivel tenístico, pero supliéndolas con carácter y capacidad competitiva. Hace un año, año y medio, me propuse que esto debía cambiar. Ya no había un motivo económico ni la ilusión de jugar los torneos grandes. Lo que me llevaba a seguir trabajando era luchar por algo más. Tengo 28 años, pero me lo tomo como un inicio. Llevo un año, año y medio en este nuevo proceso y las cosas están saliendo bien», reconoció después de vencer al belga Zizou Bergs por 6–1, 6–4 y 6–4 en la tercera ronda del US Open el pasado sábado.

A pesar de estar firmando su mejor Grand Slam, cree que tiene margen de crecimiento en su juego. «Estoy contento con estar en la segunda semana de un Grand Slam», repitió Munar. «Obviamente para mí es algo que consigo por primera vez. A nivel tenístico he sido claro desde el principio: no me estoy encontrando tampoco increíblemente bien. Creo que la parte de gestión emocional y todo lo demás sí está funcionando como a mí me gusta y creo que ahí está el acierto del resultado de este torneo. A nivel tenístico creo que puedo mejorar y, de hecho, creo que lo voy a hacer para el lunes», señaló.

Para el encuentro de hoy, asegura que tiene bastantes posibilidades de ganar a Musetti. Se ha enfrentado a él tres veces y en la última lo derrotó este año en torneo de Hong Kong. «Mi máximo nivel me da para ganarle», dijo y añadió: «Después entran aquí mil variables: su nivel de tenis, su estado físico, el mío, el día… Pero he demostrado que puedo competir de tú a tú con Musetti. Eso no quiere decir ni mucho menos que salga a la pista sintiéndome favorito o que, como le he ganado la última vez, tenga que ponerme más peso sobre las espaldas».

«En este tipo de torneos, la experiencia cuenta mucho, y él tiene más que yo en estas rondas. Me espero un partido duro. Capacidad, creo y confío que la tengo», cerró Munar.