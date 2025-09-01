El Fenerbahçe anuncia el fichaje del mallorquín Marco Asensio

El mallorquín Marco Asensio ya tiene nuevo destino. El Fenerbahçe turco, uno de los grandes agitadores del mercado, ha anunciado la contratación del futbolista de Calvià procedente del PSG. El balear, que no cuenta para Luis Enrique, pone así punto y final a su etapa parisina firmando un contrato para las próximas tres temporadas más otra opcional.

"Estoy muy contento de estar aquí. Tengo muchas ganas de jugar ante nuestra afición en este estadio. Me han comentado que hay un ambiente estupendo. Quiero incorporarme al equipo y entrenar con mis compañeros lo antes posible. He recibido muchos mensajes de la afición. Espero corresponder a su cariño consiguiendo grandes éxitos juntos", ha declarado Asensio a los medios oficiales de su nuevo club.

"Marco ha estado deseando jugar en el Fenerbahçe desde nuestra primera conversación. Aportará un gran valor a nuestro equipo con su creatividad, habilidades técnicas, inteligencia de juego y experiencia en campeonatos. Estamos encantados de haber traído a este jugador tan especial a nuestro club», ha dicho por su parte Devin Özek, director dpeortivo del conjunto turco.

Asensio no entraba en los planes de Luis Enrique. Su poca participación en la primera mitad de la temporada llevaron al mallorquín a buscar protagonismo lejos del conjunto parisino. En el mercado de invierno, el balear se marchó cedido al Aston Villa de Unai Emery con el objetivo de recuperar su mejor nivel. Con los 'villanos', Marco sumó 8 goles y una asistencia en 21 partidos. Ahora, en el Fenerbahçe, buscará encontrar su mejor versión y quién sabe si aumentar sus posibilidades de estar en la lista de Luis de la Fuente para el próximo Mundial.