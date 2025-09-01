Dani Rincón se proclama campeón del Rafa Nadal Open by Movistar 2025

Dani Rincón conquistó la séptima edición del Rafa Nadal Open by Movistar, torneo del ATP Challenger Tour que se celebró la semana pasada en la Academia del extenista manacorí. Tras una dura batalla por el título y ante una abarrotada pista central, el jugador abulense se impuso al austríaco Jurij Rodionov por 7-6(3) y 6-2, en una hora y 43 minutos de juego.

Rincón, formado en la escuela del 14 veces ganador de Roland Garros, tuvo un inicio fulgurante, colocándose 3-0 en el primer set. Sin embargo, Rodionov reaccionó y recuperó el break en el séptimo juego, igualando después la manga a cuatro. El desenlace llegó en el tie-break, donde el español no dio opción.

En la segunda manga, Rincón rompió el servicio de su rival en el tercer juego y volvió a hacerlo en el quinto, cerrando el partido con un claro 6-2.

Tras recoger el trofeo de campeón de manos de Carmen Sánchez de Medina, Jefa de Patrocinios de Telefónica, Dani Rincón abrió su discurso con un emotivo agradecimiento a la Rafa Nadal Academy: “Me trajeron aquí hace ya seis años, confiaron en mí cuando era un niño, me han ayudado muchísimo y muchísimas gracias por confiar en mí desde el principio”.

El torneo, ya consolidado como uno de los referentes del circuito ATP Challenger, contó durante la semana con la presencia del propio Rafa Nadal, que tampoco quiso perderse la gran final.

El director del torneo, Joan Suasi, agradeció al público la magnífica respuesta durante toda la semana: “Es una maravilla ver este ambientazo. Ha sido una semana fantástica de público, de eventos, y esperamos poder contar con vosotros muchos años más”.

Sobre el triunfo de un jugador de la Academia, Suasi felicitó a Rincón: “Es un exitazo, estamos muy contentos desde la Rafa Nadal Academy de que Dani haya ganado el torneo tras muchos años intentándolo”.

Con este triunfo, Dani Rincón inscribe su nombre en un palmarés en el que ya figuran el croata Duje Ajdukovic (2024), el serbio Hamad Medjedovic (2023), el italiano Luca Nardi (2022), el eslovaco Lukas Lacko (2021), el finlandés Emil Ruusuvuori (2019) y el australiano Bernard Tomic (2018).