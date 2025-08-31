El Villarreal se deja el liderato en el último suspiro en Balaídos

El Villarreal se dejó el liderato de LaLiga en Balaídos, donde sostuvo su imbatibilidad hasta que Borja Iglesias apareció en el minuto 93 para rescatar un punto para el Celta, al que el francés Nicolas Pépé había castigado en el arranque del segundo tiempo con un golazo.

El líder apenas se mostró en Balaídos, reducido futbolísticamente por el plan de Claudio Giráldez. El Celta fue fiel a su estilo, un equipo valiente y que buscó defenderse a través del balón. El técnico celeste hizo debutar a Miguel Román y dio la primera titularidad a Bryan Zaragoza. Ambos brillaron en el primer tiempo.

No fueron los únicos porque el Celta rozó la perfección durante los primeros 45 minutos. Con un juego coral, sometió al Villarreal. Le faltó el gol, y eso que dispuso de dos buenas ocasiones. La primera nada más arrancar el partido con un tiro de Aspas que se fue rozando el poste. La segunda, sobrepasada la media hora, con un disparo de Bryan Zaragoza que desvió el brasileño Luiz Júnior.

Muy exigido, el Villarreal no encontró situaciones para desplegar su velocidad. Su única oportunidad en el primer tiempo llegó tras una pérdida de Iago Aspas en el centro del campo que permitió al rival armar un rápido contraataque que finalizó Moleiro con un tiro muy centrado.

Nada cambió en el arranque del segundo tiempo. El Celta mantuvo al Villarreal metido en su campo, con Javi Rueda y Bryan Zaragoza generando peligro por las bandas. Pero el equipo castellonense no necesita mucho para castigar a sus rivales. Javi Rodríguez bloqueó el remate de Moleiro tras una buena acción de Pépé cuando algunos futbolistas amarillos ya celebraban el gol.

El celtismo respiró, pero no demasiado. Un par de minutos después, el francés Nicolas Pépé abrió el marcador tras finalizar magistralmente ante Radu una gran jugada de los atacantes visitantes. Demasiado castigo para el Celta, al que le escoció el gol.

Giráldez movió el banquillo. Borja Iglesias y Hugo Álvarez entraron en escena. Tras unos minutos de zozobra, su equipo recuperó el mando del duelo. Pero apenas generó peligro. Marcelino dotó de mayor músculo su centro del campo con la entrada de Thomas Partey. Su equipo se mantuvo serio, solidario en las ayudas, y no hizo concesiones a un Celta hasta los últimos instantes. En el minuto 89 Ilaix Moriba rozó el empate con un tiro que se marchó rozando el poste. Y poco después, Borja Iglesias acabó con la resistencia amarilla con un cabezazo que permitió al Celta sumar un merecido punto.