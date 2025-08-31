Superioridad de Xavi Cañellas en el Gran Premi Festes Patronals de Lloseta

Xavi Cañellas, ciclista con licencia élite UCI del Anicolor Tien 21, fue el gran triunfador de la carrera de primera categoría del Gran Premi Festes Patronals de Lloseta celebrado en la mañana del domingo sobre circuito urbano. Ayer sí que trabajó con intensidad y mostró su verdadero potencial en un escenario de 1.4 kilómetros por vuelta al que se completaron 30 giros.

Habían tomado la salida 20 contendientes. Muy pronto se formó una escapada de cuatro unidades donde el ganador estuvo acompañado por Marc Roca, Gastón Montenegro y Andrés Gurtler, Aprovechando la bonificación de mitad de carrera, Cañellas lanzó su ofensiva en solitario que le permitió distanciar a sus compañeros de aventura a la vez que dobló al pelotón. Desde ahí y hasta el final tomó el mando para incrementar progresivamente su ventaja. Roca y Montenegro le acompañaron en el pódium, con el máster 40, Abdón Vich quinto por delante de los juniors Miquel Adrover y Eric Camino.

La prueba para cadetes repitió una vez más la pugna entre Toni Bordoy y Lluc Mascarell. Con 15 participantes no tardaron en adelantarse hasta que Bordoy atacó y se marchó en solitario para aventajar en 20 segundos a su oponente mientras doblaban al resto. Marc Mayol ocupó la tercera plaza con Carla Pérez, Inés Ribas y Ester Ramón en el pódium femenino.

Xavi Cañellas, por delante de Marc Roca en mitad de carrera en Lloseta. / Tomeu Arbona

En la prueba de segundo nivel los esprints de bonificación decantaron la balanza a favor de Jerónimo Suárez por delante de Rafael Estrems, David Mayol, Toni Medina y Toni Frontera. Emoción hasta el final en la carrera de tercera categoría y féminas donde Toni Quetglas aventajó por dos segundos a Rafael García con José Bibiloni en la tercera plaza seguido de Miquel Àngel Forteza y Simó Darder que fue el mejor de los mayores de 60 años.

En cuanto a las féminas, triunfo sin paliativos de Laura Ríos seguida de Martina Tur e Irma Alanzol. Triunfo de Alejandro Muñoz en infantiles seguido de Francesc Martorell y Marc Domínguez. Victoria en solitario de Martí Sales en alevines por delante de Biel Cid y Marc Sales con Aina Muñoz como mejor niña. También compitieron los principiantes con triunfo de Nuria Gil.