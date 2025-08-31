El Palma Futsal supera los 3.000 abonados

El Illes Balears Palma Futsal sigue consolidando su vínculo con la afición y ya ha superado la cifra de los 3.000 abonados para la nueva temporada. A cinco días del inicio de la liga regular, el club ya cuenta con 3.085 socios y confía en poder llegar al límite de 3.300 antes del próximo viernes, récord histórico que ya alcanzó hace dos temporadas. Los abonos pueden seguir tramitándose de forma online a través de la página web del club.

La campaña de este año, bajo el lema “Generació IBPF”, ha calado entre la afición con un mensaje que reivindica a los jóvenes de hoy en día, rompiendo tópicos y destacando sus virtudes y valores. Una generación rebelde, valiente, sin miedo a los retos ni a los cambios, que vibra con pasión e ilusión, y que refleja el mismo espíritu que ha llevado al club a situarse entre los mejores del mundo en pocos años.

El crecimiento del Illes Balears Palma Futsal se explica, en gran parte, por el apoyo incondicional de una afición que ha convertido Son Moix en un fortín. La pasada temporada, la media de asistencia superó los 3.000 espectadores por partido, consolidando al club como uno de los grandes referentes del fútbol sala en Baleares y en el panorama internacional.

El próximo viernes a las 21:00 horas, el equipo se reencontrará con su público en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix para disputar el primer encuentro de la temporada en casa frente al Jimbee Cartagena Costa Cálida. Los de Antonio Vadillo buscarán prolongar la excelente racha como locales del pasado curso, en el que solo cedieron tres empates y una derrota en todas las competiciones.

Con un club en crecimiento y una afición entregada, la “Generació IBPF” se prepara para vivir otra temporada ilusionante en Son Moix.