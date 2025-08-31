Marc Dols se adjudica la victoria al esprint en ‘La Beata’

La última de las clásicas del verano mallorquín en cuanto a ciclismo se refiere, el trofeo 'La Beata', se saldó a favor de Marc Dols, ciclista sub 23 del Natural Gratness, en el esprint final de la carrera estelar, que contó con la participación de 23 contendientes para completar 30 vueltas al mismo trazado urbano de los últimos años. Bajo la organización del CC Santa Margalida, la tarde ciclista del pasado sábado incluyó pruebas para todas las categorías destacando el gran número de primas que se ofrecieron a los participantes.

El ganador y Xavi Cañellas fueron los dos grandes dominadores de la carrera ya que formaron el dúo cabecero que les permitió tomar vuelta de ventaja respecto a sus oponentes. Fue el esprint final que decantó la balanza a favor de Dols, mientras que Llorenç Tomàs completaba el podio por delante del mejor junior, Lluc Dols, y Marc Roca. El mejor máster 39 fue Alex Martínez mientras que Bernat Massanet y Eric Camino completaban las plazas de honor en división junior.

Fue también la última vuelta la que decantó la balanza en la prueba para féminas que contó con 18 participantes. Marina Garau fue el ganadora al distanciar en dos segundos a Maria Magdalena Deyà y Laura Ríos, sus dos compañeras de fuga desde la parte inicial de la carrera donde la todavía cadete, Marta Almansa ocupó la cuarta plaza. El resto de las participantes cedieron como mínimo una vuelta respecto a la ganadora. La mejor junior fue Martina Tur, mientras que las ganadoras en las categorías máster fueron Mariela Ferrer, Inés Bustos e Irma Alanzol.

Categorías base

Toni Bordoy fue el protagonista en cadetes rodando en solitario desde las vueltas iniciales. Sólo contó con la oposición de Lluc Mascarell como perseguidor. Mientras que Nino Fernández fue el tercer clasificado cediendo ya una vuelta. La carrera para ciclistas máster se decantó a favor de Jerónimo Suárez que superó a Abdón Vich en la llegada mientras que Albert Piñana completaba el pódium, con Tomeu Suau llevándose el premio al mejor máster 60.

Dominio del CC Inca en infantiles al colocar a dos de sus peones en las primeras plazas con Miquel Àngel Vicens y Biel Mora por delante de Alejandro Muñoz, con Mireia Escobar, Maria Prats y Andrea Núñez como mejores chicas. Martí Sales fue el mejor alevín por delante de Alberto Alomar y Aina Muñoz que fue la primera niña. También compitieron los más jóvenes de las categorías principiante y promesa.