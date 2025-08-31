Jan Palou conquista el Gran Día de la Vela-Bufete Frau

Un día espléndido y soleado ha puesto el broche final a la 61ª edición del Gran Día de la Vela – Bufete Frau este domingo. Desde las 12:00h del mediodía, los dos campos de regata instalados en la bahía de Palma dieron inicio a las pruebas de las clases Optimist, ILCA 4 y 420, en unas condiciones casi inmejorables, con viento estable de entre 8 y 13 nudos. Los comités de regata aprovecharon al máximo la jornada, logrando completar un exigente programa con 11 mangas en las clases 420 e ILCA 4 y un total de 9 pruebas en Optimist.

En el apartado deportivo, Jan Palou (RCNP) se proclamó vencedor en Optimist; los hermanos Lucas y Nicolás Montoya (CNA) brillaron en 420 con cuatro victorias parciales que les llevaron a imponerse en la general; mientras que en ILCA 4 la victoria absoluta fue para Toni Truyols (CN Sa Ràpita).

Tras siete intensos días de competición y actividades paralelas en tierra, el CNA despidió el verano con la tradicional ceremonia de entrega de premios, celebrada con una maravillosa puesta de sol como telón de fondo en una abarrotada terraza y piscina del club en un ambiente festivo, multitudinario y marcado por la competición, el compañerismo entre los jóvenes regatistas participantes y con toda la familia del club.

Por parte del Ajuntament de Llucmajor, acudieron la alcaldesa, Xisca Lascolas, y la regidora de Turismo, Katina Rayó, quienes fueron recibidas por la plana mayor de la junta directiva del club, encabezada por el presidente, José Ramón Picó; la vicepresidenta, María Garau, y el gerente del CNA, Ferran Muniesa, quien ejerció de maestro de ceremonias. También estuvo presente el director deportivo de la Federación Balear de Vela (FBV), Jordi Castro.

Tras felicitar y agradecer a los regatistas y sus familias, al equipo del club y a los patrocinadores, el Presidente del CNA, José Ramón Picó, destacó que “el Gran Día de la Vela es mucho más que una regata: es identidad, tradición y familia. Nos despedimos mirando ya al 62º aniversario, con la ilusión de volver a vernos el próximo año, aún con más fuerza”, remachó ante una festiva multitud formada por los jóvenes navegantes y sus familiares.

Por parte del patrocinador, Toni Frau tomó la palabra para destacar que “es un honor para Bufete Frau patrocinar esta regata, que este año ha sido espectacular. Por ello, en este momento presentamos nuestra candidatura para repetir en la próxima edición”, ha adelantado.

Por su parte, Lascolas ha incidido en que “el Gran Día de la Vela es el evento deportivo de vela de deporte base más importante de las Islas, y enarbola valores fundamentales como el medio ambiente y la familia”.

Espectadorers siguiendo la regata. / Bernadí Bibiloni / CNA 2025

Como iniciativa especial en esta edición, el CNA aprovechó el evento para recalcar su apoyo a la junta directiva del Club Náutico de Ibiza, en línea con otros clubes de Baleares, ante la reciente pérdida de su concesión tras un siglo dedicado a la náutica, a la vela y al deporte base. Por su parte, Sebastián Vidal, director deportivo y representante del CN Ibiza hizo entrega al CNA de una placa de agradecimiento por su apoyo a lo largo de los años y, en concreto, en estos difíciles momentos.

Tras el acto, el club agasajó a los participantes con perritos y hamburguesas, que degustaron con gran jolgorio, poniendo punto final a dos intensas semanas de vela, competición, compañerismo y pasión por el mar.

El gran protagonista de la tarde fue Jan Palou Espinar, que además de vencer en Optimist se alzó con el Trofeo Absoluto Gran Día de la Vela gracias a sus tres triunfos parciales y a competir en la clase con mayor número de inscritos.

El palmarés incluyó también la entrega de un trofeo muy especial para la familia de regatistas del CNA, el Trofeo Memorial Ricardo Arnau, destinado a mantener viva la memoria de quien fue socio y regatista y que por desgracia ya no está entre nosotros. Este trofeo reconoce a la mejor tripulación novel de 420, que en esta edición recayó en la pareja formada por Elena López y Giulia Sandri del Club Náutico El Balis.

Más allá de lo deportivo, el Gran Día de la Vela – Bufete Frau ha mantenido fiel su objetivo de acercar la vela a la sociedad. En esta ocasión, el patrocinador Sa Calma Boats ofreció a familiares de los regatistas la posibilidad de embarcarse de forma gratuita en la golondrina Super Delfín Verde by Sa Calma Boats, que durante estos días se convirtió en un auténtico palco de lujo para seguir la competición.

Para hacer posible esta amplia programación, el Club Nàutic S’Arenal dispuso hasta tres campos de regata y movilizó a más de 70 personas entre organización y equipo técnico, garantizando tanto la excelencia deportiva en el mar como la mejor atención en tierra para participantes y acompañantes.