Ciclismo
Etapa 9 de la Vuelta a España 2025, en directo
El monopuerto de Valdezcaray se presenta como una buena oportunidad para la fuga en la ronda española
Redacción / EFE
La primera parte de la 80ª Vuelta a Españaconcluye en la estación invernal riojana de Valdezcaray con una jornada monopuerto, en la que tras lo acontecido en las dos jornadas de Pirineos, los pronósticos apuntan a que el triunfo del día se lo puedan jugar los hombres de la escapada.
La novena etapa de este nonagésimo aniversario el pelotón se desarrollará por carreteras riojanas, con un brevísimo paso por Navarra, con un recorrido de 195,5 kilómetros y un solo puerto, la ascensión final a Valdezcaray.
Tras la actuación de los favoritos, con el Visma-Lease a Bike del danés Jonas Vingegaard dejando hacer al resto de rivales tanto en Pal como en Cerler, la cima de Valdezcaray no presenta la suficiente dureza como para pensar que alguien intente romper la carrera, salvo que alguno deje entrever una crisis.
Los primeros kilómetros llanos se presentan plenos de lucha y la escapada podría tardar en conformarse tras un buen puñado de kilómetros ya cubiertos, pero a partir de ese momento el pelotón debería dejar hacer, con el equipo del líder, el noruego Torstein Traeen (Groupama-FDJ) controlando con la colaboración, en caso de ser necesaria, del Visma.
Etapa 9: Alfaro - Estación de Valdezcaray, 195,5 km
Salida neutralizada: 12.20 horas (10.20 GMT)
Salida real: 12.37 horas (10.37 GMT)
Llegada: 17.30 horas (15.30 GMT)
Promedio intermedio: 39 km/h
Sprint Bonificado: Santo Domingo de la Calzada, 166,1 km
Montaña:
Valdezcaray (1ª), 37,9 km. Ascenso 13,2 km al 5 %. Pendiente máx. 12 %.
