Adrià Ceballos y Leonor Font se imponen en la Cursa Malalts de Turmell

Adrià Ceballos (ADA Calvià) y Leonor Font (Atlètic Mallorca) fueron los vencedores de la Cursa Popular Malalts de Turmell (sobre 10’3 kilómetros), celebrada el pasado sábado bajo la organización del CE Malalts de Turmell de Sant Llorenç del Cardessar. Sobre 5’3 km se impusieron Adrián Guirado (Penya Santa Eularia) y Amelia Álvarez (Es Raiguer). Se clasificaron 270 corredores en la 10K y 229 en la 5K.

Ceballos, en una carrera trepidante y en un circuito no proclive a los buenos registros, firmó un gran tiempo de 32:37 sobre los 10,3 km. A más de dos minutos cruzó la meta Damià Ramis (Brook) con 35:04, completando el podio Sebastià Gelabert (SPF Trail) con 37:13. Cuarto fue Rafael Peinado (Xendenguets) con 37:29 y José María Fuentes (Triacademy) con 38:30 fue quinto.

Las mujeres fueron lideradas por Leonor Font, décima de la clasificación absoluta, con el crono de 39:24. Duodécima absoluta y segunda fémina fue Marina Silva (S’Hostal Montuïri) con 39:33, siendo tercera Lidia Sánchez (S’Hostal Montuïri) con 44:45. Janna Sieber (S’Esclat de Sineu) sfue cuarta con 44:53 y quinta, Cristina Fullana (Malalts de Turmell) con 47:24.

Guirado logró su tercera victoria consecutiva en dos semanas al imponerse en los 5 km con el tiempo de 17:19.8. Martí Alemany fue segundo con 17:42.6 y Joan Mesquida (Total Team), tercero con 18:19.9. En mujeres el podio lo formaron Amelia Álvarez con 20:45.1, Verónica Castro (Penya Santa Eularia) con 21:53.7 y Nuria Pérez Solana (Fidípides) con 22:23.3.