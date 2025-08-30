El Rutómetro de Fernando Gilet: Ayuso free

Que Cerler ya no es el Cerler en donde ganó Delgado en el 89, o donde Pacho Rodríguez reventó en el 86, es una realidad imponderable. Como dice Manolo Saiz, el ministerio de Obras Públicas nos cambia el ciclismo y lo descubrimos cuando, la carrera de turno pasa por los puertos que son leyenda e historia de este deporte.

En el otro Cerler, Ayuso sacó La Magia y se desquitó de lo de Andorra. La ambición sin mesura, cuando se pertenece al mejor equipo del planeta, requiere virtud y generosidad. El talento de Ayuso es indiscutible, como su juventud. Una combinación nuclear explosiva.

Algo hierve en el UAE, a pesar de las setentas y seis victorias que llevan en esta temporada —una barbaridad— y por muchos abrazos que dé Matxin. Los silencios del algunos hablan por sí solos.

Tantos gallos en el mismo corral obligan a un ejercicio permanente de diplomacia vaticana, con balance más que exitoso según la estadística. Imaginó que los petrodólares emiratíes también amainan.

Sin españoles en la General, nos consuela la victoria parcial de Ayuso, en modo verso libre, en descargo del luso Almeida, que celebra la victoria de su compañero con monosílabos.

Después de una semana en carrera, tenemos claro que Vingegaard es el hombre alfa de esta Vuelta. La batalla se libra entre las mismas escuadras de siempre — Visma y UAE—, con Ciccone de artista convidado, y la habitual Asturias de zona cero.

Se suele comentar que queda mucha Vuelta, lo mejor de ella. Y se agradece que la noticia vuelva al deporte después del incidente de Figueres. Hay otros foros mejores para las causas justas.