El Real Club Náutico de Palma conquista el Gran Día de la Vela – Bufete Frau de Optimist

La bahía de Palma ha vivido este sábado la sexta y penúltima jornada de la 61ª edición del Gran Día de la Vela – Bufete Frau, marcada por la intensa actividad en el agua y la gran variedad de pruebas que han reunido a regatistas de diferentes disciplinas.

Pese a las condiciones de ola alta y mar de fondo provocadas por los vientos de sur de los últimos días, la cita náutica ha desplegado toda su esencia con la participación de la clase crucero ORC, la vela latina, las flotas de 420 e ILCA 4, y la esperada competición por equipos de Optimist “Team Racing”, que ha enfrentado a los ocho clubes náuticos clasificados en las rondas previas.

La jornada ha contado además con un invitado especial: el nadador y deportista paralímpico Xavi Torres, que ha competido a bordo del Índigo, embarcación patroneada por Pedro Siquier y vencedores de la regata de crucero que recorrió la bahía desde el Arenal hasta Cala Gamba pasando por la costa de Llucmajor. Paralelamente, en áreas más próximas al CNA, se disputaban las pruebas del resto de clases.

Los regatistas del Real Club Náutico de Palma y del Club Nàutic s'Arenal se saludan tras una de las mangas. / Bernardí­ Bibiloni

Para poder desarrollar de forma simultánea esta amplia programación, el Club Nàutic S’Arenal ha dispuesto hasta tres campos de regata y movilizado a más de 70 personas de organización, garantizando tanto la excelencia deportiva en el mar como la mejor atención en tierra para los participantes.

En lo que respecta a la clase con mayor número de inscritos, los Optimist, la jornada cambió el formato habitual de la competición individual para dar paso, tal y como estaba previsto en el programa, al Trofeo de Optimist por equipos “Team Racing”. En esta modalidad participaron los ocho clubes náuticos clasificados en las rondas previas del 28 y 29 de agosto, que se enfrentaron bajo el sistema de “Round Robin”: cada equipo, formado por cuatro representantes de su club, compitió contra todos los demás en una serie de rondas clasificatorias.

Los mejores resultados permitieron a algunos equipos avanzar a las semifinales y finales, donde la emoción y la estrategia fueron decisivas. Tras intensas mangas en las que se combinaron la destreza individual con la táctica colectiva y la importancia del trabajo en equipo, el triunfo final fue para el Real Club Náutico de Palma, mientras que el Club Nàutic S’Arenal, como anfitrión, se alzó con la segunda posición y el Club Náutico Mar Menor completó el podio en tercera plaza.