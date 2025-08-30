Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jaume Munar arrasa a Bergs en Nueva York y se planta por primera vez en los octavos de final de un Grand Slam

El tenista de Santanyí supera en tres sets al belga por 6-1, 6-4 y 6-4 en la tercera ronda del US Open

Se enfrentará el lunes al décimo cabeza de serie, el italiano Lorenzo Musetti

Jaume Munar celebra un punto contra Bergs.

Jaume Munar celebra un punto contra Bergs. / EFE

César Mateu

Palma

Jaume Munar está al mejor nivel de su carrera deportiva. Este sábado ha ganado a Zizou Bergs por la vía rápida en tres sets en la tercera ronda y se planta por primera vez en los octavos de final de un Grand Slam.

El tenista de Santanyí ha superado por 6-1, 6-4 y 6-4 al belga en dos horas y once minutos y se medirá el lunes al italiano Lorenzo Musetti, décimo cabeza de serie. Por primera vez en su carrera, jugará la segunda semana en un torneo y lo hará con un segundo premio bajo el brazo: se ha asegurado entrar en el top-40.

El mallorquín comenzó arrasando. Rompió dos veces el servicio a Bergs y se puso por delante con un contundente 4-0. El belga reaccionó con un break, pero Munar se lo devolvió y se llevó la primera manga por 6-1 en treinta minutos.

Al inicio de la segunda manga, continuó la misma tendencia y se puso 5-1 a favor, aunque esta vez Bergs vendió cara su piel en el segundo parcial. Le recuperó una rotura de servicio y, después de ponerse 5-4 tuvo dos bolas de break para ponerse 5-5, aunque el de Santanyí sacó su mejor tenis, resistió y se llevó el segundo set por 6-4.

Al comenzar el tercer set, por primera vez durante el partido, Munar no rompió el saque a la primera, pero sí en el segundo servicio de Bergs. El belga se lo devolvió y fue el parcial más disputado.

El de Santanyí puso el 4-4 en el tercer set y dijo basta. Le hizo el break en blanco y también ganó su servicio sin ceder ningún punto. Sumó ocho puntos seguidos para meterse por primera vez en los octavos de final de un Grand Slam.

