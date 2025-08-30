Jaume Munar arrasa a Bergs en Nueva York y se planta por primera vez en los octavos de final de un Grand Slam

Jaume Munar está al mejor nivel de su carrera deportiva. Este sábado ha ganado a Zizou Bergs por la vía rápida en tres sets en la tercera ronda y se planta por primera vez en los octavos de final de un Grand Slam.

El tenista de Santanyí ha superado por 6-1, 6-4 y 6-4 al belga en dos horas y once minutos y se medirá el lunes al italiano Lorenzo Musetti, décimo cabeza de serie. Por primera vez en su carrera, jugará la segunda semana en un torneo y lo hará con un segundo premio bajo el brazo: se ha asegurado entrar en el top-40.

El mallorquín comenzó arrasando. Rompió dos veces el servicio a Bergs y se puso por delante con un contundente 4-0. El belga reaccionó con un break, pero Munar se lo devolvió y se llevó la primera manga por 6-1 en treinta minutos.

Al inicio de la segunda manga, continuó la misma tendencia y se puso 5-1 a favor, aunque esta vez Bergs vendió cara su piel en el segundo parcial. Le recuperó una rotura de servicio y, después de ponerse 5-4 tuvo dos bolas de break para ponerse 5-5, aunque el de Santanyí sacó su mejor tenis, resistió y se llevó el segundo set por 6-4.

Al comenzar el tercer set, por primera vez durante el partido, Munar no rompió el saque a la primera, pero sí en el segundo servicio de Bergs. El belga se lo devolvió y fue el parcial más disputado.

El de Santanyí puso el 4-4 en el tercer set y dijo basta. Le hizo el break en blanco y también ganó su servicio sin ceder ningún punto. Sumó ocho puntos seguidos para meterse por primera vez en los octavos de final de un Grand Slam.