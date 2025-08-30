EUROBASKET 2025
España se juega la vida ante la Bosnia de Nurkic tras el esperpento con Georgia
El vestuario y Scariolo han entonado el 'mea culpa' después del decepcionante estreno del Eurobasket: "La forma en qué perdimos fue inaceptable"
España perdió ofreciendo una imagen lastimosa ante Georgia y ahora se complica la vida. Cuatro equipos pasan a octavos de cada grupo y después de la derrota ante los de Shengelia, 'La Familia' se medirá a Bosnia, Chipre, Italia y Grecia. Así que entendiendo que Chipre está un paso por debajo e Italia y Grecia uno por encima, el partido ante Bosnia, que se juega este sábado (20:30), se convierte en una final para los de Scariolo, porque ahora mismo, visto el juego desplegado en esa jornada inaugural, se jugarían esa cuarta plaza ante los bosnios.
La selección que dirige Adis Beciragic ganó en la primera jornada a la anfitriona Chipre de forma holgada (91-64) lo que les ha colocado líderes de grupo por la diferencia de puntos. El equipo lo lidera el pívot Jusuf Nurkic, jugador de los Utah Jazz en la NBA, que terminó el choque con 18 puntos y 6 rebotes, bien acompañado por el base John Robertson, de origen estadounidense, y la pareja que forman Amar Gegic y Amar Alibegovic. Los dos con diez puntos, pero mientras el primero aportaba seis asistencias, el segundo ayudaba en el rebote. En palabras de Nurkic, "la clave es que hemos sabido respetar al rival. Sabíamos que iban a apretar en la segunda mitad, pero no nos dejamos llevar por el pánico y ganamos con solvencia".
Autocrítica
La mala imagen mostrada ante Georgia ha sido contestado con una fuerte autocrítica por parte de los jugadores. Santi Aldama, que acaba el partido con dos triples anotados de diez intentos, no se mordió la lengua en la zona mixta al concluir el choque: "No hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es inaceptable la manera en la que hemos perdido". Juancho Hernangómez tampoco ponía excusas tras lo ocurrido: "No estuvimos cerca de nuestro mejor nivel. Jugamos muy mal. Han salido con el cuchillo entre los dientes, muy físicos, con más ganas, y nosotros, a verlas venir". Hasta hasta Sergio Scariolo se mostró crítico asumiendo, eso sí, una gran parte de la culpa de lo ocurrido: "Es mi culpa no hacer ver a mi equipo que el rival era más físico y más fuerte que nosotros y que necesitábamos un esfuerzo extra. Tenía que haber pintado a Georgia mucho peor para convencer a los jugadores de que era un equipo muy peligroso".
El problema es que no es un partido puntual. España viene de generar muchas dudas después de acumular un balance de un triunfo y cinco derrotas en los amistosos de preparación. "La preparación es una cosa y la competición es otra. El problema a veces es que, si nunca lo has vivido, ahora te has dado cuenta de que es así. Esta lección la tenemos que haber aprendido. No hemos jugado ante Georgia con la disciplina que requiere el baloncesto a este nivel. El equipo puede hacerlo mejor que esto. Sólo queda prepararse para el de Bosnia", comentaba Scariolo
Aldama, muy afectado por el mal partido que cuajó, advertía con cierto punto de resignación que "hay que ir a por los cuatro que quedan y jugar como sabemos, hacer lo que no hemos hecho". La realidad es que el partido ante Bosnia se convierte en un cara o cruz, porque otra derrota invita a pensar en una eliminación de La Familia a las primeras de cambio. No está España entre las candidatas a renovar su oro en el Eurobasket, pero caer en la fase de grupo sería una mancha en el expediente de un Scariolo que siempre ha ganado una medalla como seleccionador español en los Europeos. El italiano siempre ha advertido que "se puede perder, pero nunca se puede dejar de competir". Y España no lo hizo con Georgia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un fallo eléctrico de dos horas en el aeropuerto de Palma obliga a realizar los embarques con los autobuses jardinera
- Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
- La I Fira del Variat Mallorquí llega a Palma: consulta aquí su programa
- Las tormentas descargan en el norte de Mallorca dejando inundaciones en Alcúdia y varias cancelaciones en Son Sant Joan
- Mallorca se dedica al ‘piraturismo’
- Querer no es poder, los jóvenes no logran emanciparse en Palma: 'Los propietarios se han tomado la vivienda como un trabajo
- Último adiós a Ana María Jaume, mujer del fundador de Meliá Hotels, Gabriel Escarrer
- El aplaudido gesto tras ganar el bote de Pasapalabra: 'A Hacienda para fomentar la sanidad pública”