Daniel Vidal y Beth Abad se llevan la XXII Sa Milla Travesía C.N. Arenal-Cala Blava

Daniel Vidal (Gatos Swin), campeón nacional, y Beth Abad (C.N.Palma) ganan la XXII Sa Milla Travesìa C.N.Arenal-Cala Blava, que consta de 1.852 metros, medida de la milla náutica. Como en cada edición, hubo una gran participación, llegando esta vez a 374 los nadadores que finalizaron la competición.

Daniel Vidal, veterano nadador M45 que también corre pruebas de montaña, fue el primero en salir del agua en Cala Blava firmando un tiempo de 24:10.8. En segundo lugar, entró Gabriel Suñer (C.N. La Salle) con 24:29.6. Tercera absoluta y primera fémina fue Beth Abad, que concluyó con un registro de 24:40.7.

Cuarto de la general quedó Marcos Ruiz Martín (Voltor ), que con el tiempo de 25:05.4 subió al tercer escalón del podio masculino. El quinto fue Iván Cardeñosa (C.N.Palma) con 25:10.7 y sexto entró Alejandro Llompart (C.N.La Salle) con 25:11.2.

En féminas tras Beth Abad, se clasificó segunda con la décimo cuarta posición de la general la F35 Marga Genovart (Gatos Swin) que acabó en un tiempo de 25:50.4, completó el podio femenino la F55 Gabriella Litte con un registro de 26:25.6. La cuarta en salir del agua fue Martina Serra (C.N.Palma) con 27:41.1, quinta fue la gran campeona Máster Ramona Guillen (C.N.Palma), que entró la vigésimo octava de la general y primera F65, con el crono de 27:41.1.