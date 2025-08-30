Carlos Oliver y Bel Calero vencen en la IX Cursa Popular La Beata de Santa Margalida

Carlos Oliver y Bel Calero han ganado la IX Cursa Popular La Beata, celebrada este viernes por la noche en un circuito urbano 7.400 metros (5 vueltas de 1.480 metros) en Santa Margalida.

Carlos Oliver se alzó vencedor parando el crono en un tiempo de 23:06. La segunda plaza fue para Biel Lluis Alzamora (25:25) y Paco Ruiz García (25:30) completó el podio. Llorenç Socías (25:45) fue cuarto y Guillem Caldés (25:49), quinto en un disputado final.

En mujeres ganó la campeona de montaña y la atleta de Santa Margalida Bel Calero (27:30). La Sub-21 Carme Cladera subió al segundo escalón del podio con un tiempo de 29:20 y Catalina Calafat, de la misma categoría, fue tercera con un registro de 34:26. María Ángels Castelló entró en cuarto lugar con 35:41 y Francisca Ribot fue quinta con 36:44.