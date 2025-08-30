El Atlético Baleares disputa el Nicolás Brondo ante el Rotlet Molinar

El Atlético Baleares disputa este sábado ante el Rotlet Molinar el emblemático Trofeu Nicolás Brondo, a partir de las 20:00 horas, en el Estadi Balear. Será el último duelo de la pretemporada de los blanquiazules, que también se presentará ante sus aficionados en una temporada en la que aspira a regresar a la Primera RFEF.

El conjunto mallorquín, en un acto celebrado en la Autoescuela Miguel Kalet, celebró ayer la presentación del torneo y de los jugadores Iván López, que llega procedente del Teruel, y Juli, que regresa tras brillar en Porreres, en el que fue protagonista en el ascenso a Segunda RFEF. «Tenía ofertas de Primera RFEF, pero no lo dudé: es un gran club y una gran ciudad. El grupo es espectacular, tanto los jugadores como la gente del club. Pienso que va a ser un gran año. Está claro que el playoff es un objetivo, pero para llegar ahí hay que ir partido a partido», dijo Iván López.

Por su parte, Juli, formado en el Baleares, fue claro. «Estar aquí es lo máximo. Desde que recibí la llamada no dudé ni un segundo. Estoy donde quiero estar. Con el cuerpo técnico y compañeros me siento como en casa, y eso es espectacular», destacó.

Patrick Messow: «Tenemos fichas libres»

«Nos gustan estos perfiles porque combinan juventud, energía y compromiso. Ahora mismo tenemos una plantilla corta, pero muy competitiva. Aún quedan días de mercado y tenemos fichas libres, por lo que seguimos valorando opciones con tranquilidad», explicó Patrick Messow, director general del Atlético Baleares.

«Lo importante ahora es demostrar en el campo. Como la temporada pasada, nadie nos va a regalar nada: cada fin de semana será una prueba. Pero confío plenamente en este equipo, porque tiene carácter para pelear contra cualquiera», sentenció.