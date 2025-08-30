El Atlético Baleares se da un festín en el Trofeo Nicolás Brondo

El Atlético Baleares cerró la pretemporada con una contundente victoria (8-1) ante el Rotlet Molinar en el Trofeo Nicolás Brondo, que como cada año sirve como presentación oficial del primer equipo. Medio millar de aficionados blanquiazules se dieron cita en el Estadio Balear, en una tarde más que calurosa.

Antes del partido se rindió homenaje al jugador Iker Silva por su trayectoria en el club desde hace más de 15 años: se inició en la escoleta hasta conseguir un ascenso a División de Honor como capitán del juvenil A.

El encuentro le sirvió de poco al técnico balearico, Luis Blanco, en términos competitivos. Por la diferencia de nivel con el rival –el Rotlet Molinar competirá en Tercera RFEF–, por el diferente ritmo de preparación entre ambos equipos y porque Gerardo Bonet abrió el marcador en el primer minuto de juego, casi en la primera jugada del partido (m.1).

El Atlético Baleares ofreció una imagen muy seria en un gran primer tiempo. Salieron de inicio Juli, Ramis, Iván López, Alejandro Pérez, Castell, Jaume Pol, Gerardo, Bover, Morillo, Axel Bejarano y Catalá.

Gerardo, de cabeza (m.12), anotó el 2-0 y el duelo parecía decidido, pero el Rotlet Molinar recortó distancias con un espectacular gol desde el centro del campo de Andrés Guilabert (2-1, min. 31).

La reacción blanquiazul fue rápida y Axel Bejarano sentenciaba el duelo (3-1, m.35). Antes del descanso, Morillo marcó en el rechace de un penalti que él mismo había lanzado (4-1, m.44).

Tras el descanso, Luis Blanco dio entrada a Ulrich, Serrano, Jofre y Juanmi Durán. El equipo no bajó el ritmo y a los pocos minutos Jofre Cherta amplió la goleada (5-1, m.50).

Regresó Miguelito

En una segunda parte con protagonismo de los canteranos, en el minuto 60 debutó el guardameta juvenil Víctor Esteban, en el 73 Català firmó el sexto, en el 77 regresó Miguelito tras la grave lesión que sufrió el año pasado y en el 82 Diego Estrada ponía el 7-1. Juanmi Durán cerró la goleada (8-1, m.84)

El triunfo le dio el trofeo al Atlético Baleares, que además ve reforzada su moral con vistas al inicio de la competición oficial, el próximo sábado, 6 de septiembre, a las 20:00 horas frente al Castellón B en el Estadio Balear.