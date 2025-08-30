El Andratx pierde la final balear de la Copa Federación ante la SD Ibiza

Un solitario gol de Álex Sánchez en el minuto 22 de partido le dio la victoria (0-1) a la SD Ibiza en la final de la Fase Autonómica de la Copa Federación, que se disputó este sábado por la tarde en el municipal de Sa Plana.

El Andratx no supo hacer valer el factor campo ante un combinado pitiuso que fue más efectivo en un primer periodo en el que Jaume Pascual pudo firmar el empate. Tras el descanso, el guion no varió en exceso. Elías Ramírez evitó que la diferencia fuera mayor con una gran parada antes de que la mala fortuna se cebara con el Andratx: Jaume Pascual envió un baló al palo y Gálvez falló un penalti en el descuento.

El equipo ibicenco consigue el billete para disputar la Fase Nacional de la Copa RFEF, en la que los cuatro semifinalistas accederán a la Copa del Rey. El secretario general de la FFIB, Llorenç Salvà, entregó el trofeo a los campeones.