Fútbol
El Andratx pierde la final balear de la Copa Federación ante la SD Ibiza
Un gol de Álex Sánchez da el triunfo a los ibicencos en el municipal de Sa Plana
Jaume Pascual envió un balón al palo y Gálvez falló un penalti para los mallorquines
Un solitario gol de Álex Sánchez en el minuto 22 de partido le dio la victoria (0-1) a la SD Ibiza en la final de la Fase Autonómica de la Copa Federación, que se disputó este sábado por la tarde en el municipal de Sa Plana.
El Andratx no supo hacer valer el factor campo ante un combinado pitiuso que fue más efectivo en un primer periodo en el que Jaume Pascual pudo firmar el empate. Tras el descanso, el guion no varió en exceso. Elías Ramírez evitó que la diferencia fuera mayor con una gran parada antes de que la mala fortuna se cebara con el Andratx: Jaume Pascual envió un baló al palo y Gálvez falló un penalti en el descuento.
El equipo ibicenco consigue el billete para disputar la Fase Nacional de la Copa RFEF, en la que los cuatro semifinalistas accederán a la Copa del Rey. El secretario general de la FFIB, Llorenç Salvà, entregó el trofeo a los campeones.
Ficha técnica
0 - Andratx: Elías, Nicoli, Luis Navarro, Bauzá, Chema Lorente, Marckus (Javi Sánchez, m.58), Llabrés (Gálvez, m.85), Valverde (Gabi, m.46), Lázaro (Meca, m.58), Jaume Pascual y Flaqué (Carlos Sánchez, m.58).
1 - SD Ibiza: Kiriejevas, Castro, Bourdal, Cristian Cruz (Diego, m.67), Adrián, Villar, José Manuel, Teo (Pepe Bernal, m.63), Montalbán (Marcos García, m.63), Gilbert (Moreno, m.63) y Alex Sánchez.
Gol: 0-1, m.22: Álex Sánchez.
Árbitro: Cubas Torras. T. Amarillas: a Marckus, Montalbán, Castro y Kiriejevas.
- Roberto Leal, tras entregar el bote de 'Pasapalabra': 'Ahora tengo que empezar de cero con otro concursante
- Un fallo eléctrico de dos horas en el aeropuerto de Palma obliga a realizar los embarques con los autobuses jardinera
- Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
- La I Fira del Variat Mallorquí llega a Palma: consulta aquí su programa
- Las tormentas descargan en el norte de Mallorca dejando inundaciones en Alcúdia y varias cancelaciones en Son Sant Joan
- Mallorca se dedica al ‘piraturismo’
- Querer no es poder, los jóvenes no logran emanciparse en Palma: 'Los propietarios se han tomado la vivienda como un trabajo
- Aparece un tiburón muerto en la playa de Can Pere Antoni de Palma