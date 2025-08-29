Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tenis

US Open: Luciano Darderi - Carlos Alcaraz, en directo

El tenista español ya machacó en la segunda ronda al italiano Mattia Bellucci por 6-1, 6-0 y 6-3 en una hora y 36 minutos.

Carlos Alcaraz en un partido del US Open 2025.

Carlos Alcaraz en un partido del US Open 2025. / Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

Redacción

El tenista español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, se enfrenta este viernes al italoargentino Luciano Darderi, número 34, en la en tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, que comenzó este miércoles en las pistas del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, en Flushing Meadows (Nueva York).

La segunda roda comenzó con el pleno triunfo de los principales favoritos, entre ellos el murciano, el serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka.

En concreto, Carlos Alcaraz machacó al italiano Mattia Bellucci (número 65) por 6-1, 6-0 y 6-3 en una hora y 36 minutos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Las fuertes lluvias en Mallorca dejan inundaciones en Alcúdia
  2. Un fallo eléctrico de dos horas en el aeropuerto de Palma obliga a realizar los embarques con los autobuses jardinera
  3. Esto es una puta mierda': polémica en Mallorca por el vídeo de un creador criticando la gastronomía de la isla
  4. Radar meteorológico | Alerta naranja en Mallorca: así llegan las tormentas
  5. La Federación de Vecinos de Palma critica el 'derroche' de Cort en el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut frente a los recortes en las fiestas de barrio
  6. Las tormentas descargan en el norte de Mallorca dejando inundaciones en Alcúdia y varias cancelaciones en Son Sant Joan
  7. Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
  8. La I Fira del Variat Mallorquí llega a Palma: consulta aquí su programa

US Open: Luciano Darderi - Carlos Alcaraz, en directo

US Open: Luciano Darderi - Carlos Alcaraz, en directo

La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania

La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania

Ríos de lava naranja iluminan el Etna en un impresionante espectáculo natural

Ríos de lava naranja iluminan el Etna en un impresionante espectáculo natural

Declaradas en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla

Declaradas en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla

Mauritania rescata unos 20 cadáveres y 17 supervivientes tras un naufragio rumbo a Canarias

Mauritania rescata unos 20 cadáveres y 17 supervivientes tras un naufragio rumbo a Canarias

El Govern balear reconoce que solo tiene el 18% de las plazas para menores migrantes que le atribuye Madrid

El Govern balear reconoce que solo tiene el 18% de las plazas para menores migrantes que le atribuye Madrid

Inca convoca un nuevo concurso fotográfico para ilustrar el calendario de Medio Ambiente de 2026

Inca convoca un nuevo concurso fotográfico para ilustrar el calendario de Medio Ambiente de 2026

Millones de afganos, en riesgo de ser deportados desde Pakistán a partir del lunes

Millones de afganos, en riesgo de ser deportados desde Pakistán a partir del lunes
Tracking Pixel Contents