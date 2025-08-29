Rafel Obrador se estrena en la lista de España sub-21

Comienza una nueva etapa en la selección española sub-21, que vuelve al trabajo para afrontar dos partidos correspondientes a la fase de clasificación para el Europeo que se celebrará en Serbia y Albania en 2027. David Gordo debuta como técnico en sustitución de Santi Denia, quien se marchó a Catar, con una primera lista que presenta muchas novedades, entre otros motivos porque la plantilla debe estar formada por jugadores nacidos después de 2003.

Una de las caras nuevas es Rafel Obrador, lateral izquierdo mallorquín que este verano traspasó el Real Madrid al Benfica. El futbolista de Campos ha sido habitual en las convocatorias de las categorías inferiores de la selección desde que jugó con la sub-15. Formado en el Real Mallorca, fue traspasado al Real Madrid después de que hiciera su debut con los bermellones en Primera con 16 años y 146 días: el segundo más joven en la historia del Mallorca (tras Luka Romero) y el décimo en la Liga.

Ante Chipre en Soria

España ha quedado encuadrada en el grupo A con Chipre, Finlandia, territorio de Kosovo, Rumanía y San Marino. El primer rival será Chipre, combinado al que se medirá este viernes, 5 de septiembre, a las 20:00 horas. Lo hará en el Estadio de Los Pajaritos de Soria.

Ya el martes, 9 de septiembre a las 19:00 horas (horario peninsular), disputará la segunda jornada, en la que el oponente será territorio de Kosovo y el escenario de encuentro el Estadio Fadil Vokrri de Pristina.

En la lista destacan además varios futbolistas que este año también han sido objeto de traspasos importantes a clubes extranjeros como Yarek, Jacobo, Mosquera o Fer López.

Una convocatoria con la que afrontar una clasificación importante ya que en el torneo sub-21 de 2027 se otorgan tres plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en donde España debería defender la medalla de oro lograda en París 2024.