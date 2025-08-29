Munar: “Cuando estás en la cresta de la ola, todo resulta más sencillo”

“Cuando uno está en la cresta de la ola, todo resulta más sencillo, desde el día a día de trabajo hasta las sensaciones que transmites en pista”, explicó el mallorquín Jaume Munar, en declaraciones a la web oficial del ATP Tour, tras la victoria ante el canadiense Diallo que le clasificó para la tercera ronda del US Open.

“Cuando los resultados son positivos y te empujan, todo es mucho más sencillo. Creo que cierta madurez en la pista me va a llevar a mejores sitios y eso es lo primordial”, remarcó el tenista de Santanyí, que se motró “contento” por su partido. “Lo comentaba antes con mi equipo: sobre todo por el resultado. A nivel tenístico son partidos muy complicados. Hacía muchísimo viento y ahí fuera estaba difícil”, aseguró.

“Tiene un tipo de juego que te incomoda mucho, te presiona constantemente. Une puntos increíbles con fallos a veces grandes y nunca sabes si ser más agresivo o ser un poco más conservador. Tienes que jugar con ese balance durante mucho rato y se hace realmente difícil a nivel mental. Con lo cual, estoy muy contento con la victoria por ese motivo”, explicó sobre el duelo con el canadiense.

Alcanzar los octavos de final

En la tercera ronda, este sábado jugará contra el belga Zizou Bergs, al que nunca se ha enfrentado. De ganar, el mallorquín alcanzaría por primera vez los octavos de final en un Grand Slam y podría avanzar varios puestos más en el ranking ATP. “Creo que el ranking es una clara demostración del trabajo que tú haces y de la consistencia que tienes a lo largo de un año, pero a un partido cualquiera es peligroso”, señaló en referencia a su próximo duelo.

“Es un gran jugador”, advirtió. “Lo sé y lo vivo como una experiencia. Hay que ser realistas: prefiero jugar con Zizou Bergs que con Carlos Alcaraz, pero la realidad es que a un partido… me espera un encuentro complicado. Si pones todo en contexto, creo que a día de hoy todo el mundo tiene opciones contra todo el mundo”, destacó Munar.