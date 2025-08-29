Jaume Munar se clasifica para la tercera ronda del US Open

Jaume Munar consolidó este viernes (de madrugada en España) la buena inercia, en resultados y juego, de esta temporada clasificándose para los dieciseisavos de final en el US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre pista dura en Nueva York, gracias a su victoria por 7-5, 6-3 y 7-5 ante el canadiense Gabriel Diallo.

Ha sido la primera victoria del mallorquín ante el canadiense, quien le derrotó en el Abierto de Estados Unidos del año pasado y también le había ganado este curso en el Mallorca Championships.

En la Pista 7 de Flushing Meadows, el mallorquín comenzó el partido, que se jugó ya en horario nocturno, salvando una bola de rotura durante su primer turno de saque y además él sí aprovechó la primera que tuvo a favor en el cuarto juego; Munar consolidó de inmediato esa renta con servicio en blanco (4-1), pero en el séptimo juego comprobó que su adversario iba a seguir peleando. Pese a malgastar ahí otras tres opciones de 'break', Diallo al fin rompió el servicio rival e igualó el marcador (5-5), si bien el mallorquín volvió a quebrar en el duodécimo juego para ya anotarse el set inicial después de 54 minutos.

Buena inercia

Con esa buena inercia, Munar salvó un 30-40 nada más arrancar el siguiente set y a continuación hizo 'break' para el 2-0. Luego el jugador de Santanyí consolidó dicha ventaja y no dudó pese a ceder su servicio en el séptimo juego (4-3), ya que rompió nuevamente al norteamericano y encarriló el triunfo en un segundo set de 45 minutos.

En el tercer set, Munar se adelantó en el marcador por 2-1, pero le devolvió la moneda pronto un Diallo que más tarde vivió un 'déjà vu'. Se pasó del 4-3 tras rotura de Munar al 4-4 tras rotura del jugador canadiense, que después llegó a ir 4-5 arriba. No obstante, el balear cuajó otra vez en 'break' un 30-40 durante el undécimo juego y justo a continuación se llevó el tercer y definitivo set, que se alargó una hora.

El mallorquín tiene una gran oportunidad en la tercera ronda, en la que se cruzará con Zizou Bergs, número 48 del mundo, quien se clasificó tras la retirada del británico Jack Draper, número cinco del ránking. Munar y el tenista nunca se han enfrentado.