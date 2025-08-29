Jan Palou se exhibe en el Gran Día de la Vela - Bufete Frau

La 61ª edición del Gran Día de la Vela–Bufete Frau afronta con intensidad su segunda fase, que arrancó el jueves y se prolongará hasta el próximo domingo, día en el que se celebrará la tradicional entrega de trofeos.

La jornada de hoy ofreció una estampa muy distinta a la del jueves inaugural. El mar regaló una imagen espectacular, con ola y rompiente en la Playa de Palma y un horizonte teñido de blanco por el gran manto de velas. La flota de Optimist pudo completar las tres mangas previstas, mientras que el grupo rojo recuperó además la regata pendiente de la jornada anterior. Con un total de cinco mangas disputadas, las clasificaciones comienzan ya a definirse y los regatistas aplicaron su primer descarte.

En esta clase destaca el mallorquín Jan Palou (RCNP), quien siendo aún sub 13, lidera la clasificación absoluta tras imponerse en tres de las cinco pruebas celebradas. La competición arrancó pasadas las 12:00h con condiciones de viento que fueron de menos a más: primero del sur con una intensidad de 10 nudos y, ya por la tarde, rolando a poniente hasta estabilizarse en unos 15 nudos de media. Esta evolución permitió a los comités montar los dos campos de regatas previstos: uno para los Optimist y otro compartido por las clases 420 e ILCA 4.

En este último, Jordi Castro, director deportivo de la Federación Balear de Vela y miembro del comité de regata, valoró la jornada: “Gracias a las condiciones de hoy hemos podido completar el programa y recuperar pruebas pendientes. Aunque quedaba algo de mar de fondo, no ha impedido competir y hemos tenido un día intenso, pero tranquilo. Este evento es clave para los más jóvenes, se nota que es una flota en la que se nota la diferencia de experiencia compitiendo, algo que es positivo para los recién llegados a las clases, pero este tipo de evento curte y muchos deportistas lo aprovechan para aprender, mejorar y medirse navegando junto a campeones europeos y mundiales”.

Actividad intensa

La actividad fue especialmente intensa para las flotas de ILCA 4 y 420. Los ILCA 4 completaron cuatro mangas, compensando así la jornada limitada de ayer, mientras que los 420 disputaron también cuatro pruebas, sumadas a las dos del jueves, lo que les permitió estrenar descartes en la clasificación. Entre los 70 regatistas de esta clase brillan los hermanos Lucas y Nicolás Montoya (CNA), líderes provisionales con 9 puntos tras seis mangas, incluyendo tres victorias parciales.

Imagen de una de las mangas de este viernes. / Bernardí­ Bibiloni

Ocio

Más allá de lo deportivo, el evento busca acercar la vela a la sociedad. Con este objetivo, el patrocinador Sa Calma Boats ha lanzado un llamamiento a familiares de los regatistas para que el próximo domingo 31, día de la clausura, puedan embarcarse de forma gratuita en la golondrina Super Delfín Verde by Sa Calma Boats, que se convertirá en barco de espectadores. La actividad cuenta con plazas limitadas, reservadas a un máximo de dos familiares por deportista.

La jornada de este sábado promete máxima intensidad. El CNA desplegará hasta tres campos de regata con un dispositivo humano de más de 70 personas entre mar y tierra. La programación incluirá las competiciones de vela latina (a partir de las 13h) y la regata de cruceros en ORC (13:30h), además de la vertiente más social del evento. Destaca también la XXII Travesía Sa Milla CNA – Cala Blava, prueba de natación en aguas abiertas que se celebrará mañana a las 9:30h en la playa de Es Caló, cuyos beneficios irán destinados a la asociación ELA Balears.