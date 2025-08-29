60 años del Nou Camp d'Inca

El 1952 fue un año negro para el Constància. La entidad, endeudada hasta las cejas, subastó todos sus bienes y desapareció del mapa competitivo. Pero además, se encontró con otro problema de envergadura: se había quedado sin campo en el que jugar.

Desde su fundación en 1922, el equipo inquer jugaba en el antiguo Camp Es Cos. Esto fue así hasta que sus propietarios quisieron echar al equipo para dividir el estadio en parcelas y venderlas. Un año en blanco para un club que, por aquel entonces, con cinco temporadas en Segunda División a sus espaldas y a las puertas de la máxima categoría, gozaba de prestigio nacional.

Así, en 1953 Andreu Bestard, de Licors Bestard; Jaume Domenech, de Quely y Jaume Beltrán, de la fábrica de zapatos de Can Puig, se pusieron manos a la obra para devolver el club a su lugar. «Dijeron que esto no podía ser para un equipo histórico como el Constància, no podía estar sin jugar», explica Andreu Quetglas, periodista y cronista deportivo. Estos se pusieron en contacto con los propietarios del Es Cos y les pidieron que dejaran jugar al equipo mientras se vendían las parcelas, quienes, por ser el Constància patrimonio de la ciudad, aceptaron con la condición de que se pusiera en marcha un campo nuevo.

Las obras se alargaron hasta 1965. Entonces, el 29 de agosto, tal día como hoy hace 60 años, se inauguraba el Nou Camp d’Inca. Y lo hizo con un amistoso de gala entre el equipo local, que militaba en Segunda División, y el Elche, de Primera. «Lo recuerdo como un partido interesante. En el Elche militaban jugadores internacionales como Marcial, Vavá o Tomeu Llompart, recién traspasado del Constància, precisamente», afirma Quetglas. El encuentro terminó con empate a dos: Joseito, delantero inquer, firmó el primer gol de la historia del campo y lo completó con un doblete, mientras que Vavá y Romero marcaron para los ilicitanos.

El Nou Camp abarrotado | Joseito, el delantero del Constància que marcó el primer gol del nuevo estadio / Andreu Quetglas

Sin embargo, más allá de lo deportivo, aquello que queda en la memoria colectiva de todos los que vivieron ese 29 de agosto, es el éxito social: «La sociedad de Inca vivió la inauguración del campo con gran entusiasmo, fue mucha gente. Hubo fuegos artificiales, una suelta de palomas… Fue un éxito», recuerda Andreu Quetglas. Tan brillante y bonito fue su resultado, que por su césped han pasado también equipos como la selección española sub 17 y el combinado nacional de rugby. Aun así, señala como curiosidad Quetglas, en ninguno de estos eventos se llenó el estadio, con capacidad para nueve mil personas: «El campo nunca se ha llenado ni por fútbol ni por otros deportes», sostiene. «El día que más personas hubo fue contra el Real Madrid Castilla, justo cuando estos habían jugado el año anterior la final de la Copa de España contra el Real Madrid, su propio padre», afirma el de Inca. «La entrada más rentable económicamente hablando, aunque con menos espectadores, fue cuando vino el Atlético de Madrid un Dijous Bo», explica. Pero la única vez que se ha llenado, con doce mil personas entre las gradas y el césped, fue en la coronación de Santa Maria la Major.

Desde entonces, mucho ha llovido en Inca y el Nou Camp ha sufrido grandes transformaciones en estos 60 años. «El campo tuvo tres primeros años de esplendor en los que iba mucha gente. Después, comenzó la decadencia», relata el periodista. «La gente estaba acostumbrada a ver fútbol de Segunda División. En el 68/69 se descendió a Tercera y, aunque se salvó la categoría in extremis, el club renunció y cayó a regional», añade.

La masa social fue perdiendo fuelle de manera progresiva hasta que el Nou Camp llegó incluso a estar abandonado entre 2014 y 2017: «El campo se llenó de hierba y el equipo pasó a jugar en el campo del Sallista», afirma Andreu Quetglas. «Gracias a unas gestiones de Jordi Cerdà, expresidente del club, y mías, se arregló de nuevo», confiesa.

Andreu Quetglas, periodista y cronista deportivo que lleva más de 60 años siguiendo al Constància. / Diario de Mallorca

Y así sigue hasta el día de hoy, aunque con menos gente ocupando sus gradas: «Los laureles y las tardes de historia se pueden olvidar. El equipo ya no tiene el respaldo social suficiente incluso para jugar en Tercera». El periodista lamenta la pérdida de conexión entre el equipo y la sociedad inquera: «Antiguamente la gente deseaba que llegara el partido, comían pronto en casa para llegar a tiempo al campo, las fábricas colaboraban… Todo esto se ha perdido».

Esta es la historia de un estadio que sigue acompañando a un club que, tal y como resalta Quetglas, es «el segundo equipo históricamente hablando más importante de Baleares»: «Ha jugado once temporadas en Segunda División, más que cualquiera quitando el Mallorca». Sesenta años de altos y bajos que, aunque cada vez con más riesgo de caer en el olvido, siguen escribiendo historia desde el centro de la isla.