La inestabilidad meteorológica marca el regreso del Gran Día de la Vela – Bufete Frau

El Club Nàutic S’Arenal (CNA) ha retomado este jueves la actividad con el inicio del segundo bloque de la 61ª edición del Gran Día de la Vela – Bufete Frau, una de las regatas insignia del calendario deportivo balear que reúne a centenares de embarcaciones en aguas de la Bahía de Palma y Llucmajor.

En esta nueva fase han comenzado las pruebas para las clases Optimist Sub13 y Sub16, ILCA 4 y 420, con más de 300 regatistas inscritos procedentes de ocho comunidades autónomas, entre jóvenes promesas y figuras ya consolidadas. La competición se desarrollará hasta el domingo 31 de agosto, jornada en la que se celebrará la tradicional entrega de trofeos.

Entre las participantes destacan las mallorquinas Martina Gomila Darder y Neus Fernández Darder, actuales campeonas del mundo de 420 en categoría absoluta. Además, han sido elegidas como imagen oficial de esta 61ª edición. "Es un orgullo ser la imagen de esta regata, que representa los valores que nos ha transmitido el CNA desde pequeñas. Verse en cada rincón del club es un reconocimiento no solo por los títulos conseguidos, sino también por el trabajo en equipo y la unidad”, explican Gomila y Fernández.

Imagen de dos regatistas durante la Bufete Frau. / Bernardí­ Bibiloni

Jornada marcada por la inestabilidad

El CNA desplegó dos campos de regata, con sus respectivos comités, balizadores y más de 70 personas trabajando en tierra y mar para garantizar la seguridad y la calidad organizativa, aun así, la primera jornada ha estado condicionada por la inestabilidad meteorológica. Un mar de fondo con olas superiores al metro y un viento cambiante, que pasó de superar los 15 nudos con rachas de hasta 19 a caer por debajo de los 6 nudos, impidió cumplir con el programa previsto. Finalmente, se disputaron dos mangas para los grupos amarillo y azul de clase Optimist, otra prueba para el grupo rojo de Optimist e ILCA 4 y dos regatas para la clase 420.