Hockey línea
El Espanya ficha al subcampeón mundial Mikulas Skoupy
El jugador checo procede del Sparta de Praga y firma junto a los catalanes Bande y Cidade
El club mallorquín iniciará la competición en septiembre, en la Supercopa de España
El Espanya HC ha cerrado en la última semana sus tres primeros refuerzos con vistas a la temporada de hockey línea 2025-26, que arrancará en escasas dos semanas.
El refuerzo más llamativo del Espanya ha sido el internacional checo Mikulas Skoupy, de 20 años y que recientemente se proclamó subcampeón del mundo con su selección en los World Games.
Otro fichaje de nivel es el de Samuel Cidade, de 18 años, quien llega del Skulls de Almàssera y que ha sido campeón de Europa Junior con la selección española este verano.
A ellos se les une Toni Bande, también catalán y de 18 años, procedente del Jujol Jokers de Barcelona y que la pasada temporada consiguió el ascenso a la Liga Élite con su club.
Renovación del portero italiano Colucci
Además, el conjunto mallorquín ha cerrado la renovación del portero italiano Francesco Colucci, que cumplirá su segunda campaña con los palmesanos.
El Espanya aspira a luchar por tres títulos esta temporada 2025-26: la Liga Elite masculina, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Este último torneo será precisamente el que abrirá la competición de hockey línea esta campaña, en Bilbao los días 13 y 14 de septiembre.
El Metropolitano será el anfitrión de la Supercopa, en la que también competirán el Club Molina Sport ACEGC, el Caja Rural CPL Valladolid y el Espanya HC. El sábado se jugarán las semifinales y el domingo se disputará la final.
Suscríbete para seguir leyendo
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- Vox presentará en septiembre su propuesta para incluir el castellano como lengua vehicular en Baleares
- Cien años de ses Cent Cases de Pere Garau: Dos pesetas por semana para ser dueño de una casa en Palma
- Eduardo Casanova recuerda su etapa en 'Aída': 'Llegué a trabajar 16 horas con 14 años, no había ley del menor
- El regreso del dragón azul a Baleares tras varios siglos: “No es una invasión, pero sí un síntoma de que el mar está cambiando”
- «Es imprescindible que nuestra familia permanezca unida», la segunda generación de Escarrer toma el mando
- Zona gris legal': un restaurante en Mallorca añade un 10 % de propina directamente a la cuenta
- Una lancha alemana de gran eslora se estrella contra la proa del catamarán 'Attraction' en Mallorca con 30 personas a bordo