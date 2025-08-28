El Espanya ficha al subcampeón mundial Mikulas Skoupy

El Espanya HC ha cerrado en la última semana sus tres primeros refuerzos con vistas a la temporada de hockey línea 2025-26, que arrancará en escasas dos semanas.

El refuerzo más llamativo del Espanya ha sido el internacional checo Mikulas Skoupy, de 20 años y que recientemente se proclamó subcampeón del mundo con su selección en los World Games.

Otro fichaje de nivel es el de Samuel Cidade, de 18 años, quien llega del Skulls de Almàssera y que ha sido campeón de Europa Junior con la selección española este verano.

A ellos se les une Toni Bande, también catalán y de 18 años, procedente del Jujol Jokers de Barcelona y que la pasada temporada consiguió el ascenso a la Liga Élite con su club.

Samuel Cidade fue campeón de Europa junior con España / In Line Hockey (EHC)

Renovación del portero italiano Colucci

Además, el conjunto mallorquín ha cerrado la renovación del portero italiano Francesco Colucci, que cumplirá su segunda campaña con los palmesanos.

El Espanya aspira a luchar por tres títulos esta temporada 2025-26: la Liga Elite masculina, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Este último torneo será precisamente el que abrirá la competición de hockey línea esta campaña, en Bilbao los días 13 y 14 de septiembre.

El Metropolitano será el anfitrión de la Supercopa, en la que también competirán el Club Molina Sport ACEGC, el Caja Rural CPL Valladolid y el Espanya HC. El sábado se jugarán las semifinales y el domingo se disputará la final.