El Palmer Basket se refuerza con el pívot Lucas N'Guessan

El Palmer Basket tiene nuevo pívot. Esta misma tarde, el cuadro mallorquín comunicaba que el fichaje de Abdou Tsimbila se caía por cuestiones burocráricas. Y tan solo una hora después, el club ha anunciado la llegada de Lucas N'Guessan, tapando así la baja del interior camerunés de manera inmediata.

El baloncestista nacido en De Lier, con 2,13 metros de altura, viene de protagonizar una campaña notable en la Primera FEB, defendiendo los intereses del Palencia y del Gipuzkoa Basket

En el cuadro palenciano, jugó 9 partidos y aportó 4,6 puntos y 2,2 capturas por duelo. Y en la escuadra donostiarra, donde terminó el curso, compitió en siete choques de fase regular y en tres de play-off. En las eliminatorias, anotó 8,3 puntos y blindó 5 rebotes.

En lo que respecta a su trayectoria, Lucas N'Guessan posee también una carrera dilatada en la NCAA. El pívot jugó durante cuatro temporadas en este campeonato. En las dos primeras campañas defendió los colores Oklahoma State Cowboys (2016-2018). El ‘cinco’ cerró su periplo universitario con los East Tennessee State Buccaneers (2018-2020). En su última campaña, se destapó y promedió 8,9 puntos y 5,8 rebotes en 34 encuentros.

El nuevo fichaje del Palmer Basket, además de contar con una gran experiencia en la Primera FEB -donde también ha jugado con el Lleida y el Valladolid-, es internacional con Países Bajos.