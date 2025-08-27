Marga Pizà y España se despiden del Mundial con un histórico triunfo

La selección femenina de voleibol, de la que la libero mallorquina Marga Pizà forma parte, cerró su participación en el Campeonato del Mundo que se está celebrando en Tailandia con una brillante e histórica victoria al superar por 1-3 (18-25/14-25/25-22/18-25) a Bulgaria en la primera victoria española sobre una selección europea en un Mundial.

El encuentro estuvo marcado por la gran actuación española, liderada por su capitana María Segura. La barcelonesa se despedía del voleibol siendo la máxima anotadora del encuentro con 17 puntos, y siendo la guía de Varela, Hernández y De Paula, todas superando la decena de puntos. De esta manera, el equipo dirigido por Pascual Saurín cierra su verano de selecciones escalando puestos en el ránking mundial y con un sólido aprendizaje en su regreso al Campeonato del Mundo 43 años después.

España y Bulgaria se despedían del torneo con la ilusión de hacerlo con una victoria. Las españolas buscaban con el triunfo unos puntos importantísimos para el ránking mundial y llenar de alegría la retirada de María Segura. El conjunto nacional mantenía el buen trabajo coral de los dos encuentros previos para mantener el control del marcador. Lola Hernández y Lucía Varela se agigantaban en la red para frenar el juego búlgaro y tras un ataque de María Segura y un punto directo de la central gallega cerrar el primer set por 22-25.

La selección femenina no dio tregua a las eslavas. La capitana quería ser protagonista en su despedida y con una serie de ataques continuados estiró la ventaja de España del 3-5 al 4-12. Las pupilas de Pascual Saurín no bajarían su eficacia pese a los intentos búlgaros y mostrarían un altísimo nivel para ampliar su renta hasta el definitivo 14-25.

El conjunto de Antonina Zetova no quería irse de vacío de Tailandia y de la mano de una estelar Miroslava Peskova tomaría el control del tercer set tras el iguales a 15. Bulgaría había superado un momento complicado ante la ventaja española y pese a que el combinado nacional igualaría a 22, las eslavas alargaban el encuentro tras hacerse con el tercer set con un punto directo de Dimitrova.

España tardó en reaccionar. Bulgaria extendía su control al inicio del cuarto set pero la entrada de Schlegel y dos acciones consecutivas de María Segura, en sus últimas acciones como profesional, devolvían a la selección femenina el liderazgo del marcador. Lucía Varela se sumaba al vendaval ofensivo español y encadenaba conexiones con Patricia Aranda para elevar la ventaja. La granadina sería la encargada de refrendar el triunfo español en este Campeonato del Mundo, que además permite al conjunto de Pascual Saurín escalar posiciones en el ránking mundial tras sumar unos valiosos puntos.