Fermín se debate entre Chelsea y Barça

En la última semana del mercado, el Barça puede vivir otra salida inesperada. Nadie imaginó la de Iñigo Martínez camino de Arabia en plena pretemporada, a la vuelta de la gira por Asia. Inesperada fue para Hansi Flick, el mismo quien el pasado viernes dejó claro que no toleraría la marcha de Marc Casadó -valorado en 30 millones de euros- ni la de Fermín, cuya cotización , según el club azulgrana, se sitúa por encima de los 50. Una venta importante aliviaría, y de manera decisiva, todos los problemas económicos que ahogan al club.

La llegada del Chelsea está haciendo debatir su futuro al joven futbolista andaluz, quien ve con preocupación como su papel en el equipo puede disminuir esta temporada por la llegada de Rasfhford y la extremada competencia con la que se enfrenta en el centro del campo: Rumia sobre su continuidad en el Barça, a pesar de que dijo hace solo semanas que no se movería del club de su vida.

Gavi, Dani Olmo, incluso Raphinha, a quien el técnico usó de media punta ante el Levante, emergen ahora como obstáculos. Fermín, consciente de que la proposición del Chelsea, que le ofrece justamente el doble de lo que cobra actualmente, le haría entrar en una nueva dimensión económica. Flick ya se opuso, y con una rotundidad inusual, a la salida de más jugadores. Bastante tuvo con asumir la marcha de Iñigo Martínez.

Fermín López, el centrocampista del Barça, celebra un gol en Montjuïc. / Efe / Toni Albir

Deco, el director deportivo azulgrana, aguarda ansioso la decisión que tome el futbolista. A sus 22 años, y tras una singular irrupción en la elite, le toca escoger el camino que quiere seguir tras ser una pieza importante la pasada temporada en el Barça de Flick, terminando incluso como titular. Dejó, además, cifras realmente buenas como prueba de ese rendimiento que le hizo ser decisivo. Anotó el andaluz ocho goles y repartió 10 asistencias en sus 46 partidos del curso 24-25.

El Barça quiere más de 50 millones

Para el club supondría un verdadero alivio, por mucho que Deco, minutos antes del debut en la Liga en Mallorca. "Nuestra intención es tener estabilidad con un equipo que mantenga la base e ir reforzando el proyecto y no caer en lo más fácil para llegar a tener el 'fair play', que sería con una venta", aseguró hace dos semanas el máximo responsables de la política deportiva del club.

Además, el Barça entiende que los 50 millones que planea ofrecer de salida el Chelsea no se adecúan al valor real del polivalente futbolista, capaz de actuar como centrocampista o falso extremo zurdo. Jugador clave en la conquista del oro olímpico de la selección española e internacional con De la Fuente. El Crystal Palace, por ejemplo, negocia pagar 30 millones al Villarreal para fichar a Yéremy Pino, un delantero que ha firmado ocho goles en los 91 partidos de Liga que ha disputado en las tres últimas temporadas.

Fermin López recibe el trofeo de mejor jugador del Gamper-2025 tras anotar dos goles al Como. / FCBARCELONA

De ahí que Deco, en caso de que el andaluz determine irse a la Premier, pretenda sacar más dinero. El Chelsea, además, está inmerso este verano en una profunda revolución -lleva ocho fichajes- en la que ha invertido 279,65 millones, aunque también es cierto que ha recaudado 276 en ventas. Y Fermín, entretanto, rumia sobre su futuro después de vivir un verano extraño.

Un verano en el que llegó a recibir críticas públicas de Flick justo antes del debut en la Liga, donde, curiosamente, fue titular. "En la pretemporada no estaba contento con Fermín, pero ha mejorado en las dos últimas semanas", contó el alemán de forma absolutamente sorprendente. No lo había hecho nunca en su etapa como entrenador azulgrana. Jamás usó unas palabras así refiriéndose a otro futbolista.

El mejor, en el Gamper

Habló el técnico días más tarde de que el andaluz fuera elegido el mejor jugador del trofeo Joan Gamper, ya que resultó decisivo en el triunfo sobre el Como de Cesc Fàbregas (5-0), donde anotó dos goles: uno con la pierna derecha y otro con la izquierda. "Contra el Como demostró lo bueno que es", subrayó un aliviado Flick. Las ofertas, entretanto, no paraban de llegar. O más bien el interés de grandes clubs, como Manchester United o Bayern Múnich.

Pero nada se concretaba, entre otras razones porque Fermín no se planteaba renunciar a su sueño de niño. Un sueño que parecía utópico cuando estaba jugando cedido en el Linares, lejos de la elite, ganándose el jornal en la Primera RFEF, hasta que Xavi se lo llevó a la pretemporada (julio 2023) en la que le cambio la vida. Se agarró a esa oportunidad con tal determinación que nadie le movió más del primer equipo dejando como carta de presentación un maravilloso gol desde fuera del área al Madrid en un clásico de verano en Dallas (3-0).

Lamine Yamal felicita a Fermín López tras uno de los dos goles que anotó al Como en el trofeo Joan Gamper. / FCBARCELONA

A partir de ahí cautivó aún más a Xavi y sedujo de inmediato a Flick nada más conocerse. Y hace dos semanas, tras recibir el galardón de mejor jugador del Gamper, él no tenía dudas. "Yo me quiero quedar aquí. La verdad es que es mi sueño y me quedaré”, reveló el andaluz. "Que estén tranquilos, estoy contento y nada más", añadió después dirigiéndose en catalán a los aficionados del Barça ante las cámaras de TV-3.

Pero no hay momento de tranquilidad alguna en el club, como comprobó el propio jugador minutos antes de la segunda jornada de Liga en el Ciutat de València. Estaba sentado en el banquillo -no jugó ni un minuto- cuando Flick se le acercó para susurrarle unas palabras que, de momento, quedan entre ellos. Pero el lenguaje corporal del técnico era más que evidente. Estaba intentando tranquilizar a Fermín, un jugador volcánico y decisivo en su proyecto, a quien le tienta la aventura de la Premier, aunque eso implique renunciar al sueño