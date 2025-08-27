Ciclismo
Etapa 5 de la Vuelta a España 2025, en directo
El pelotón deja Francia y protagoniza en Figueres una crono por equipos que puede marcar las primeras diferencias entre los favoritos
Redacción / EFE
El pelotón de la Vuelta se traslada desde Francia a España para disputar este miércoles una contrarreloj por equipos en Figueras (Girona) en la que pueden marcarse las primeras diferencias entre los favoritos al triunfo final, aunque la distancia que deberán completar se considera corta para la especialidad.
Figueras se estrenará como sede de una contrarreloj por equipos, una modalidad que en la carrera española se incluyó por última vez en el recorrido en el inicio de la edición de 2023 en Barcelona y se registró la sorprendente victoria del DSM Firmenich, actual PicNic PostNL.
La cronometrada del miércoles, con salida y llegada en la ciudad natal del genio del surrealismo Salvador Dalí, tendrá un total de 24,1 kilómetros de recorrido sin apenas desniveles en los que los ciclistas potentes podrán sacar a relucir todas sus facultades.
El director técnico de la Vuelta, Fernando Escartín, anticipa que será una prueba "muy intensa" en la que se pondrá a prueba la preparación específica de esta modalidad por parte de los diferentes conjuntos que "tendrán en sus rodadores su mejor valor para esta jornada".
"Es un circuito muy favorable para los especialistas que no dará ni un respiro a los ciclistas que quieran luchar por la general", destaca.
Etapa 5: Figueras - Figueras, 24,1 km .
Salida primer equipo: 16.37 horas (14.37 GMT)
Salida del último equipo: 18.05 . Llegada: 18.30 horas (16.30 GMT)
