Esperança Cladera competirá en el Mundial de Japón

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha informado este mediodía de los atletas que formarán la delegación española que competirá en el Mundial de Tokio (Japón) del 13 al 21 de septiembre. A dos semanas de la cita, realmente es una preselección en la que está Esperança Cladera y no ha sido incluida Daniela García.

Cuatro años después de los Juegos Olímpicos, la RFEA ha anunciado en su web oficial “la lista provisional de #EspañaAtletismo, pendiente de la inclusión definitiva de algunos atletas dentro del World Ranking de World Athletics, la compondría un total de 56 atletas (26 hombres y 30 mujeres), preseleccionados después de cumplir con los criterios establecidos por el seleccionador José Peiró y la Dirección Deportiva de la RFEA”.

Unos criterios que han reabierto la polémica entre los atletas y que han dejado fuera a la mallorquina Daniela García en una prueba de los 800 metros en la que Rocío Arroyo, Lorea Ibarzabal, Marta Mitjans no tienen laplaza asegurada, puesto que están “pendientes de la actualización del World Ranking por World Athletics”.

Pendiente de esa "actualización" también está Fatima Azahaara Ouhaddou, campeona de Europa de maratón que se ha entrenado a las órdenes del técnico mallorquín Johny Ouriagly (ha corrido con ficha del ADA Calvià y ahora está afincada en Córdoba) y que se estrenará en un Mundial a sus 32 años.

Cladera, con el relevo 4x100

Quién sí estará en Japón es Esperança Cladera, en el relevo como estaba previsto, pese a que no pudo lograr la clasificación individual en el 200. “Las cuatro subcampeonas de los World Relays de 4x100 m (en orden de postas Cladera, Jaël-Sakura Bestué, Paula Sevilla y María Isabel Pérez) viajarán a Tokyo, junto a la campeona de España de 100 m Aitana Rodrigo y a Lucía Carrillo”, especifica la RFEA. “Con el quinto puesto de Oregón 2022 como techo, el 4x100 m llega a su tercer Mundial consecutivo soñando a lo grande, tras batir esta temporada el récord de España en dos ocasiones, 42.18 en China y 42.11 en el Campeonato de Europa de Selecciones de Madrid, que supone la cuarta marca mundial del año”, añade.

El objetivo de Cladera y sus compañeras es estar en el podio. Lo harían por tercera vez este año en unagran competiicón internacional y lograrían la primera medalla mundial para España en esta prueba.

Como líderes de la selección viajan los campeones olímpicos María Pérez (defenderá sus coronas mundiales logradas en Budapest 2023 en 20 km y 35 km marcha) y Jordan Díaz (campeón olímpico y de Europa de triple salto en 2024).

España también viajará con otros cuatro medallistas mundiales en sus filas (Miguel Ángel López, en 35 km marcha; Asier Martínez, bronce en 110 metros vallas; Mariano García, en 800; Fátima Diame, en longitud) y 16 atletas que en Europeos ya se han subido alguna vez al podio.

Hace dos años, en Budapest 2023, #EspañaAtletismo logró el mejor resultado histórico: terceros en el medallero gracias a los cuatro oros y una plata conquistadas, además de diez puestos de finalistas y un séptimo puesto por puntos, el segundo mejor de la historia.