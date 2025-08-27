El CSD financiará los desplazamientos de los deportistas de Baleares

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de subvenciones directas por valor de 21,7 millones de euros a diferentes ámbitos, entre ellos a la financiación de los desplazamientos de los deportistas que residen en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

“El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos Reales Decretos que permitirán al CSD destinar 21,7 millones de euros a la creación de una plataforma de datos pionera en el deporte español, a la mejora de instalaciones en el CAR de Sant Cugat y en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de vela de Santander, a la organización de eventos internacionales de primer nivel y al impulso del deporte femenino y paralímpico”, expuso el propio CSD en un comunicado.

El primer Real Decreto “contempla la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público, económico y social, de subvenciones por valor de 16,7 millones de euros a la organización de competiciones deportivas de relevancia internacional y a la promoción de la excelencia en el alto nivel”.

Estas ayudas irán destinadas al Gran Premio de España de F1, a la celebración de la Ryder Cup de golf de 2031, a las Series Mundiales de rugby 2026 y 2027, a la organización del Rally Islas Canarias, a la eliminatoria de la Copa Davis de tenis, a la participación del equipo español en la Billie Jean King Cup y a la celebración del Campeonato de Europa de descenso en bicicleta de montaña.

Además, con este Real Decreto, el Gobierno de España refuerza también su compromiso con la igualdad en el deporte, con subvenciones a la Liga Femenina de baloncesto y a la Vuelta femenina. Por otro lado, el deporte practicado por personas con discapacidad es otro de los ejes prioritarios de este paquete de ayudas, que prevé dos subvenciones al Comité Paralímpico Español.

Para garantizar la igualdad de oportunidades entre los deportistas de todo el territorio nacional, por su parte, el CSD financiará los desplazamientos de quienes residen en las Islas Canarias y Baleares y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además, concederá una subvención a la Fundación Deporte Joven para impulsar competiciones y programas de fomento del deporte y hábitos saludables entre la juventud.