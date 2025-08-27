Pilotades
El centrocampista Rafael Bauzá jugará en el Mirandés de Segunda
El centrocampista mallorquín Rafael Bauzá (Sant Llorenç, 2005) jugará en esta próxima temporada en el Mirandés de la Segunda División después de que el club bermellón y el Espanyol hayan llegado a un acuerdo para su cesión por una campaña.
El técnico Pepín Mut dirigirá el Génova B
El entrenador Pepín Mut, que ha estado en distintos clubes de Mallorca, dirigirá el Génova B.
El Penya Arrabal juvenil se lleva el Red Camel Trophy
El Penya Arrabal juvenil se adjudicó este pasado lunes el Torneo Red Camel Trophy, disputado en Son Fuster de palma, al imponerse por 1-0 al Ciutat de Palma. El tercer puesto fue para el La Salle que derrotó por 1-0 al Mallorca B. Además de estos cuatro conjuntos han participado el Palma, Artà, San Francisco y Platges de Calvià.
Definidos los grupos del Torneo Villa Peguera
El XII Torneig Villa Peguera de la categoría alevín ya conoce sus grupos de participantes después de realizarse el correspondiente sorteo. En el grupo A estarán Villarreal, Mallorca, Ciutat de Palma, Penya Arrabal y Joventut Mallorca; en el B, Barcelona, Atlético Baleares, San Francisco, Son Caliu y Calvià; en el C, Sevilla, La Salle, Andratx, Urbanitzacions y Es Pla; y en el D, Valencia, Platges de Calvià, Palma, Recreativo La Victoria y San Cayetano. Este trofeo, que sigue siendo solidario, se dirimirá del 12 al 14 de septiembre en el campo de Peguera.
Los federados podrán ver al Mallorca por 20 euros
El RCD Mallorca y la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) han firmado un acuerdo mediante el cual todos los federados de Balears podrán adquirir entradas a un precio de 20 euros para los partidos que el club rojillo dispute en el Estadi Mallorca Son Moix. Para la compra de entradas, los clubes deberán solicitarlas a través del correo electrónico atencionalabonado@rcdmallorca.es. El número de entradas asignadas a cada entidad deportiva dependerá de la disponibilidad para cada partido como local. Además, con el objetivo de reforzar el vínculo con el fútbol base, el RCD Mallorca invitará cada jornada a dos clubes a presenciar los encuentros y recibirán también una camiseta oficial del Mallorca personalizada.
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Cien años de ses Cent Cases de Pere Garau: Dos pesetas por semana para ser dueño de una casa en Palma
- El regreso del dragón azul a Baleares tras varios siglos: “No es una invasión, pero sí un síntoma de que el mar está cambiando”
- El 'boom' del 'fitness' en Palma: de machacarse en megagimnasios 'low cost' a entrenar con precisión en centros de barrio
- Eduardo Casanova recuerda su etapa en 'Aída': 'Llegué a trabajar 16 horas con 14 años, no había ley del menor
- Crazy Me: el superyate de 30 millones con piscina-discoteca y un propietario misterioso navega por Baleares