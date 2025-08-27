El centrocampista Rafael Bauzá jugará en el Mirandés de Segunda

El centrocampista mallorquín Rafael Bauzá (Sant Llorenç, 2005) jugará en esta próxima temporada en el Mirandés de la Segunda División después de que el club bermellón y el Espanyol hayan llegado a un acuerdo para su cesión por una campaña.

El entrenador Pepín Mut, que ha estado en distintos clubes de Mallorca, dirigirá el Génova B.

El Penya Arrabal juvenil se adjudicó este pasado lunes el Torneo Red Camel Trophy, disputado en Son Fuster de palma, al imponerse por 1-0 al Ciutat de Palma. El tercer puesto fue para el La Salle que derrotó por 1-0 al Mallorca B. Además de estos cuatro conjuntos han participado el Palma, Artà, San Francisco y Platges de Calvià.

El XII Torneig Villa Peguera de la categoría alevín ya conoce sus grupos de participantes después de realizarse el correspondiente sorteo. En el grupo A estarán Villarreal, Mallorca, Ciutat de Palma, Penya Arrabal y Joventut Mallorca; en el B, Barcelona, Atlético Baleares, San Francisco, Son Caliu y Calvià; en el C, Sevilla, La Salle, Andratx, Urbanitzacions y Es Pla; y en el D, Valencia, Platges de Calvià, Palma, Recreativo La Victoria y San Cayetano. Este trofeo, que sigue siendo solidario, se dirimirá del 12 al 14 de septiembre en el campo de Peguera.

El RCD Mallorca y la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) han firmado un acuerdo mediante el cual todos los federados de Balears podrán adquirir entradas a un precio de 20 euros para los partidos que el club rojillo dispute en el Estadi Mallorca Son Moix. Para la compra de entradas, los clubes deberán solicitarlas a través del correo electrónico atencionalabonado@rcdmallorca.es. El número de entradas asignadas a cada entidad deportiva dependerá de la disponibilidad para cada partido como local. Además, con el objetivo de reforzar el vínculo con el fútbol base, el RCD Mallorca invitará cada jornada a dos clubes a presenciar los encuentros y recibirán también una camiseta oficial del Mallorca personalizada.